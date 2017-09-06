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Сен. 6, 2017
просмотры: 123

Ширвиндт показал нежности с Селезневой

567

Спектаклем "Орнифль" Жана Ануя мсковский театр Сатиры под руководством  Александра Ширвиндта открыл 94-й сезон. А утром коллектив театра собрался на традиционный сбор труппы, где худруком были вручены цветы, награды и премии, помянуты ушедшие актеры. Актеры не видели все лето – съемки отпуска. Поэтому внимательно осматривали друг друга, отмечая загар, худобу. Михаил Ширвинд бросился к Натальей Селезневой со словами "Ты прекрасно выглядишь!" И тут же начал обниматья с актрисой.

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