Ширвиндт показал нежности с Селезневой

Спектаклем "Орнифль" Жана Ануя мсковский театр Сатиры под руководством Александра Ширвиндта открыл 94-й сезон. А утром коллектив театра собрался на традиционный сбор труппы, где худруком были вручены цветы, награды и премии, помянуты ушедшие актеры. Актеры не видели все лето – съемки отпуска. Поэтому внимательно осматривали друг друга, отмечая загар, худобу. Михаил Ширвинд бросился к Натальей Селезневой со словами "Ты прекрасно выглядишь!" И тут же начал обниматья с актрисой.
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