"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"

Кинокартина Андрея Кончаловского успела произвести фурор на Венецианском фестивале. Следующей целью кинорежиссера стал "Оскар".

Официальная премьера фильма "Дорогие товарищи!" состоялась 12 ноября. На следующий день председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов объявил радостную новость.

От России на американскую премию был выбран фильм Андрея Кончаловского. Сюжет киноленты повествует о мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Режиссер в очередной раз напомнил о трагических событиях, связанных с расстрелом граждан.

Стоит отметить, что жюри "Оскара" смогут огласить результаты 25 апреля 2021 года. Даты все еще не утверждены. Главные организаторы планировали провести вручение кинопремии в конце февраля, но бушующая пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Сам же Андрей Кончаловский сомневается, что кинокартину оценят по достоинству за рубежом. Однако он отметил, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось "восстановить дух эпохи".

"Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм", – заявил кинематографист.

Напомним, главную роль в нашумевшей картине сыграла жена Кончаловского. Юлия Высоцкая предстала на экране в весьма непривычном для нее образе. Кроме того, в ленте "Дорогие товарищи!" сыграли Юлия Бурова, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Иван Мартынов и Дмитрий Костяев.