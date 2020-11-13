Новости Белоруссии Тарзан изменил Королевой Форум Коронавирус Гороскоп

Топ новостей

Эксперт предрек кровавое подавление протеста в Белоруссии перед встречей Лукашенко с народом
"Ужасное прозрение видеть, какими ничтожествами вырастают твои дети": Алферова рассказала о семейной драме
Выступление Реввы вызвало у Долиной отвращение: Никто не имел такого права
"Изнываю от адской боли": после похода к косметологу Гогену Солнцеву грозит ампутация
партнеры
Пятница
13 ноября
Лента новостей
20:46
Путин подписал секретный план
20:35
На ладони расчлененного рэпера Картрайта нашли след смертельной инекции
20:12
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
19:56
"Не верили, что я мальчик": Цискаридзе считали гермафродитом и проверяли врачи по запросу КГБ
19:47
"Коронавирус – лишь ширма": Лукашенко раскрыл тайну глобальных игроков
19:27
Куда пропала борющаяся с раком звезда "Экипажа"
19:08
Стала мамой: в семье Алины Кабаевой пополнение
19:03
"Акциз гарантии не дает": к чему приведут повышенные цены на алкоголь
18:56
Женатый Овечкин сделал комплимент Бузовой: Тащусь от нее
18:45
Вдова Кобзона вышла в свет вместе с известным мужчиной
18:20
"Жесть просто!": Бородина ужаснулась огромному хищнику в доме
17:57
Какими последствиями грозит чрезмерная любовь к сериалам
17:32
Раскол коллектива: "Уральские пельмени" публично унизили Мясникова
17:26
"Это омерзительно!": племянница Баталова вмешалась в скандал Дрожжиной и Цивина с украденным наследством
17:24
"Гуфу привет": беременная Топурия показала семейный снимок с новым мужчиной
17:15
Путин: Россия проходит серьезные испытания в связи с пандемией
17:04
Андреева о блате в статусе жены Бондарчука: Ни доверия, ни любви
17:00
Дробыш рассказал о непроходящих симптомах после коронавируса
16:59
"И не на такое способна": Сябитова разделась перед камерой
16:40
Названа причина отказа Конкина и ближайших родственников от воспитания сироты
16:33
Опубликован план полета: куда направлялся партнер Кудрявцевой с чужой женой перед крушением
16:26
"Люблю!": счастливую вдову Этуша засняли в объятиях мужчины
16:16
"Уймись, Агатка. Муж твой сбежал": мстительная Муцениеце втаптывает в грязь Карпович
15:57
Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме
15:33
"От аборта отказались": врач озвучил беременной Хилькевич жуткий диагноз
15:32
"Сожитель меня избивает": крестная Прохора Шаляпина взвыла от боли
15:31
Взяла у подруги платье и приехала к нему в отель: Квинт о романе с Леонтьевым
15:30
Эксперт раскрыл подробности переговоров Мишустина и Лукашенко: Передал жесткий ультиматум Путина
14:58
Появились данные об истинной причине развода Федосеевой-Шукшиной и Алибасова
14:51
Синяки, сломанное ребро, разбитый затылок: подозрительной смертью Цывиной вновь заинтересовались
14:44
В России поднимут минимальные цены на алкоголь
14:41
"Больше, чем просто друг": известный композитор о чувствах к Певцову
14:28
В Кремле сделали заявление об индексации пенсий работающим пенсионерам
14:24
Всплыло фото Бабкиной до пластики
14:19
Одна суррогатная мать? Детей Киркорова и Пугачевой заподозрили в сходстве
14:15
И снова рекорд: коронавирус унес жизнь еще более молодого россиянина
14:06
"Я себя разлюбила": Гагарина сделала неожиданное признание
13:56
Кожа да кости: истощенная Анфиса Чехова шокировала обнаженными фото
13:49
В мехах и с голыми коленками: Киркоров, Стоцкая и Лазарев на площадке "Сватов"
13:49
"Вы умираете": Тутте Ларсен диагностировали неизлечимое заболевание
13:40
В ФСБ раскрыли разговор шантажиста с Дзюбой перед сливом интим-видео
13:25
Бывший муж Гагариной ищет покладистую супругу: Чтоб души во мне не чаяла
13:19
В Киеве трое неизвестных обстреляли полицейских, есть раненые
13:14
Аналитик сообщил об отсутствии перспектив у белорусской экономики из-за политического кризиса
13:06
Внучка Ротару собралась замуж за миллионера
13:02
Жители ряда регионов России пожаловались в ФАС на взлетевшие цены на сахар
12:54
"Никто не кричал: "Горько!": Соколовский раскрыл подробности свадьбы
12:52
"Федя, такую женщину потерял!": Бондарчук в полупрозрачном платье довела народ до экстаза
12:49
Американский генерал о стратегии Байдена: Будем говорить с Россией с позиции силы
12:42
Мужчине ампутировали почти все пальцы на руках из-за коронавируса
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Как белорусская молодежь относится к интеграции с Россией
Эксперт назвал главную причину угасания протестов в Белоруссии
"Появились брыли, морщинки и излишки тканей": хирург осмотрел 71-летнюю Пугачеву после очередной пластики
Дипломат заявил о возможности бегства Лукашенко из Белоруссии на российском вертолете
Эксперт об отношении Путина к Лукашенко: Роль сыграл страх
Лукашенко посоветовали готовить план побега: Любые действия только ухудшают его положение
Культура

"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Кинокартина Андрея Кончаловского успела произвести фурор на Венецианском фестивале. Следующей целью кинорежиссера стал "Оскар".
прочитано 240 раз

Официальная премьера фильма "Дорогие товарищи!" состоялась 12 ноября. На следующий день председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов объявил радостную новость.

ПО ТЕМЕ

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

 Андрей Сергеевич Кончаловский

Андрей Сергеевич Кончаловский режиссер

 Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

От России на американскую премию был выбран фильм Андрея Кончаловского. Сюжет киноленты повествует о мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Режиссер в очередной раз напомнил о трагических событиях, связанных с расстрелом граждан.

Стоит отметить, что жюри "Оскара" смогут огласить результаты 25 апреля 2021 года. Даты все еще не утверждены. Главные организаторы планировали провести вручение кинопремии в конце февраля, но бушующая пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Сам же Андрей Кончаловский сомневается, что кинокартину оценят по достоинству за рубежом. Однако он отметил, что подобное признание имеет для него большое значение и свидетельствует о том, что ему удалось "восстановить дух эпохи".

"Для меня особенно дорого, что мои коллеги – люди, большинство из которых родились при советской власти, – оценили этот фильм", – заявил кинематографист.

Напомним, главную роль в нашумевшей картине сыграла жена Кончаловского. Юлия Высоцкая предстала на экране в весьма непривычном для нее образе. Кроме того, в ленте "Дорогие товарищи!" сыграли Юлия Бурова, Сергей Эрлиш, Андрей Гусев, Владислав Комаров, Иван Мартынов и Дмитрий Костяев.

Автор: 13 ноября 2020, 20:12 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Аналитик сообщил об отсутствии перспектив у белорусской экономики из-за политического кризиса
Американский генерал о стратегии Байдена: Будем говорить с Россией с позиции силы
На Украине назвали возможных преемников Зеленского
"Сложная ситуация": Агурбаш о беззаконии и терроре в Белоруссии

Шоу-бизнес

"Люблю!": счастливую вдову Этуша засняли в объятиях мужчины
"Сожитель меня избивает": крестная Прохора Шаляпина взвыла от боли
Взяла у подруги платье и приехала к нему в отель: Квинт о романе с Леонтьевым
Появились данные об истинной причине развода Федосеевой-Шукшиной и Алибасова

Проишествия

В Армении сбили российский военный вертолет
В деле убившего аспирантку Соколова нашли связь с Пугачевой
В убийстве "колбасного короля" подозревают его бывшую жену
Анна Нетребко оказалась в эпицентре террористических атак в Вене: Кричали и бежали

Lifestyle

Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
В Сети состоялся онлайн-концерт памяти скрипача Дмитрия Когана
Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Шоу-бизнес

"Федя, такую женщину потерял!": Бондарчук в полупрозрачном платье довела народ до экстаза

Артистка не стала стесняться

Шоу-бизнес

"Это омерзительно!": племянница Баталова вмешалась в скандал Дрожжиной и Цивина с украденным наследством

Актриса поддерживает дядю
Шоу-бизнес

Взяла у подруги платье и приехала к нему в отель: Квинт о романе с Леонтьевым

Певец снял для нее номер
Спорт

Волосожар упрекнула Загитову в непрофессионализме

Фигуристка не справляется с ролью телеведущей

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 13 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 12 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 11 ноября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 ноября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Черчесов назвал имя заменившего опозорившегося Дзюбу футболиста
"Портила мне чувства": Тарасова ставила палки в колеса известной фигуристке
Известный советский фигурист умер от страшной болезни
Дзюба удивил трогательным поступком после скандала с интимным видео

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+