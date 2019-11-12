Высоцкую с Кончаловским сняли в интимный момент

В конце октября Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая представили фильм "Грех" в Италии. Проект является российско-итальянским, съемки велись на Пиренейском полуострове, на родине Микеланджело Буонарроти – главного героя ленты.
А теперь фильм презентовали и в России. На красной дорожке в одном из столичных кинотеатров Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая появились, сияя от счастья. Режиссер и актриса дали интервью и сфотографировались.
Позже их сняли в зрительном зале. Супруги обменивались нежностями: в объектив камеры Кончаловский и Высоцкая попали в тот момент, когда соприкасались головами. В этот интимный момент пара, опустив глаза, светилась от тихой радости. И вряд ли дело только в успешной премьере, на которой отметились многие представители отечественного шоу-бизнеса. Не осталась в стороне даже Примадонна российской эстрады Алла Пугачева.
Легендарная исполнительница предстала перед объективами фотографов в эффектном черном наряде. Впрочем, на сей раз помолодевшая звезда решила не шокировать общественность короткой юбкой, а выбрала классические брюки. Образ свой Примадонна дополнила жакетом и шляпой в тон. Интересно, что Пугачева появилась на красной дорожке без молодого супруга. Говорят, Максим Галкин на гастролях.
Зато не пропустил премьеру сын Кончаловского. Посмотреть кино Егор пришел в сопровождении матери, второй жены режиссера Натальи Аринбасаровой, и жены Марии.
Неподалеку от них оказался генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. Он предпочел формальному образу повседневный: темную рубашку, ветровку и голубые джинсы.
Зато продумала наряд Юлия Высоцкая. Актриса продемонстрировала великолепную фигуру в черном платье с запахом, изюминкой которого стал внушительный разрез на юбке. Волосы супруга Андрея Кончаловского собрала в низкий хвост.
Отметим, что главную роль в фильме "Грех" исполнил итальянец Альберто Тестоне. Он также посетил премьеру картины в Москве. Продюсером ленты стала Эльда Ферри, которая тоже отметилась на красной дорожке.
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