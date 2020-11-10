Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

В Москве состоялась премьера фильма Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!". Лента выйдет в широкий прокат в России 12 ноября 2020 года.



Режиссер и его жена, актриса Юлия Высоцкая считают, что на встречу пришли истинные поклонники. Андрей Кончаловский поблагодарил всех, кто помогал ему создавать картину, а также свою супругу, которая исполнила в его фильме главную роль.

Режиссер отметил, что без нее фильм вряд ли бы состоялся. В завершении речи Юлия Высоцкая с мужем потрясли зал своим поступком: они встали на колени перед публикой.

Пара считает, что в этот не простой для всех период пандемии коронавируса в зал могут прийти только самые преданные зрители. Интересно, что артистка попросила фотографов и журналистов не подходить близко во время фотосессий. Дело в том, что телеведущая переживает за здоровье 83-летнего супруга.

Отметим, в фильме Андрея Кончаловского кроме Юлии Высоцкой снялись такие звезды российского кино, как Дарья Гирник, Юлия Бурова, Андрей Гусев. К слову, Андрей Кончаловский часто снимает жену в своих фильмах и спектаклях.

Сюжет черно-белой ленты рассказывает о разгоне и расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году. Интерес к этой картине обусловлен еще и тем, что вся информация об этих событиях долгое время была засекречена.

Фильм Андрея Кончаловского за последние несколько месяцев уже получил две высокие награды. В сентябре его высоко оценили на Венецианском кинофестивале. А в конце октября режиссер был удостоен приза "Серебряный Хьюго" за лучшую режиссуру на 56-м Международном кинофестивале в Чикаго.