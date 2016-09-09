Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

Топ новостей недели

Эксперт Удафович о причинах отставки сына Лукашенко с прежнего поста: Отказался действовать "без тормозов"
Секс в прямом эфире: Малахов отвесил оплеуху матери Королевой за вранье об измене
Политолог Усов обратился к белорусской оппозиции: Не нужно кормить общество иллюзиями
Садальский плюнул в Первый канал: Уберите бездарность
партнеры
Среда
10 марта
Лента новостей
19:56
Второй тоннель между БКЛ и депо "Замоскворецкое" бурят на глубине до 22 метров
19:56
Центр госуслуг района Крюково открылся по новому адресу
19:50
Стас Пьеха рассказал о гнусном обмане знаменитой бабушки
19:38
А как же Меладзе? Брежнева уехала из России в компании мужчины в платье
19:08
Политолог Карбалевич о белорусских силовиках: Уже ходят по балконам и ищут "неправильную расцветку" белья
19:04
"Вам без одежды больше идет": Рева показал обнаженный снимок с женой
18:41
Когда врачи бессильны: тяжелобольная Заворотнюк ежедневно общается с батюшкой
18:12
Вдова Абдулова сделала заявление после слухов о новом романе
17:54
Звезда сериала "Склифосовский" назвала свой брак просроченным продуктом
17:39
Загитова заговорила о возвращении на лед
17:33
"Наташа, не разрешай": Королеву предостерегли от женитьбы сына на жадной стриптизерше
17:28
В Косино-Ухтомском по программе "Мой район" построят школу с дошкольным отделением
17:27
Экономике Белоруссии предрекли скорый крах: Результат политики Лукашенко
17:19
В Бескудникове благоустроят территории двух школ в рамках программы "Мой район"
17:06
Историю оплеванной и затравленной Меган Маркл отказались показать в "Короне"
16:53
По стопам Карпович: Муцениеце слилась в страстном поцелуе с женатым красавцем
16:14
Родственники отказались хоронить Лядову рядом с Началовой
16:11
"А денег нет": страдающий от страшного недуга Зайцев погряз в долгах
15:59
"После тридцати – хана": Тодоренко пожаловалась на здоровье
15:53
"Куплю квартиру тебе!": известный актер отбивает Калашникову у жениха
15:43
Близкие умоляют Азизу расторгнуть помолвку
15:37
Собянин рассказал о самых популярных сервисах московского метро для пассажиров
15:35
Всех российских журналистов внесут в единый реестр с идентификацией личности
15:31
Питание и фитнес: делаем тело к пляжному сезону
15:30
"Противно смотреть": связавшегося с Манукяном Киркорова просят угомониться
15:07
В Кремле раскрыли условие встречи Путина и Зеленского
15:06
"Еще могу стать матерью": Цымбалюк-Романовская заговорила о детях от Джигарханяна
15:05
"Бог не дал": бездетная супруга звезды "Дальнобойщиков" сделала заявление об ЭКО
14:53
Получившую инвалидность звезду "Убойной силы" обобрал родной сын
14:51
В Ивановской области украли гараж весом в три тонны
14:44
При пожаре на Кубани погибла мать с детьми
14:29
"Как комарик": коротышка Кузьмин потерялся на фоне раздобревшей Пугачевой
14:14
В Химках поймали рысь
14:13
Сраженная приступом Самбурская записала пугающее видео и перестала выходить на связь
14:12
"В шоке и недоумении": вечер памяти Ланового оскорбил артистов
14:12
Роскомнадзор ограничил работу Twitter для защиты россиян
13:56
В Москве открыли уникалный музей
13:52
"Боль навсегда останется в сердце": Вдова Грачевского поделилась редким фото со свадьбы
13:48
Подробности смерти звезды фильма "Летят журавли" Сморчкова
13:40
На Кубани ребенка насмерть придавило телевизором
13:32
Школу в Пензенской области спасли от теракта
13:29
Богатырев из "Кухни" отложил отпуск после слухов о беременности Арнтгольц
13:24
"Любит разврат": разведенного Деревянко засняли с петушком в борделе для молодых мальчиков
13:20
Что стало с детьми Владимира Турчинского после его смерти
13:19
Заболеваемость коронавирусом сократилась в России за сутки
13:17
Эксперт Жарихин о плане Украины по решению конфликта в Донбассе: Это фантазия Зеленского
13:04
"Искры летели": Лютая об интимных отношениях с Макарским
13:03
"Я пела под фонограмму": Лядова перед смертью открыла свою тайну
12:53
Полиция газом и водометами разогнала протестующих в Афинах
12:38
Прокурор настаивает на виновности: звезде турецких сериалов грозит тюрьма за избиение жены
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопиющая мерзость: Собчак сняла себя на унитазе и публично помочилась
Ксения Собчак оскорбила малоимущих россиян
Пачки денег, предложение и загадочная гибель: обнародованы детали романа Азизы и Киркорова
Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски
"Такого еще не было": Разин пришел в ужас от песни российской конкурсантки "Евровидения"
От детства на войне до всенародной славы: яркая жизнь певицы Manizha
Юлия Александровна Высоцкая

Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

  • Дата рождения: 16 августа 1973
  • Место рождения: Новочеркасск (Ростовская область)
  • Знак зодиака: Лев
  • Жена/Муж: Андрей Сергеевич Кончаловский
  • Дети: Мария и Петр

Окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств (1995) и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства (1998). Работала в Белорусском национальном академическом театре им. Янки Купалы, где сыграла главные роли в спектаклях "Безымянная звезда", "Лысая певица" и других. Спектакли с ее участием идут на сцене Московского государственного академического театра им. Моссовета.

В 2008 году Высоцкая была гастрономическим куратором русского вечера в рамках Всемирного экономического форума в Лондоне. В 2009 году была гастрономическим режиссером в московском ресторане Family Floor. С 2003 года ведет на телеканале НТВ воскресную кулинарную передачу "Едим дома!", а также утреннюю программу "Завтрак с Юлией Высоцкой".

С октября 2009-го — главный редактор журнала "ХлебСоль". В том же году под ее патронатом была запущена социальная сеть edimdoma.ru и первое кулинарное интернет-телевидение edimdoma.tv. Является автором кулинарных бестселлеров, общий тираж ее книг превысил 1,5 миллиона экземпляров.

В 2011 году открыла в Москве ресторан "Ёрник" и кулинарную студию Julia Vysotskaya. Для желающих научиться готовить основала туристическую фирму с маршрутами, в которые входит посещение самых знаменитых ресторанов стран Западной Европы.

поделиться

"Я не возьму ее на главную роль": Кончаловский откровенно о работе с Высоцкой

Режиссер пообщался с Ксенией Собчак

Оголившая ноги 47-летняя Юлия Высоцкая произвела фурор: Просто лапочка

В Сети появилось новое видео актрисы

Травмированный Кончаловский появился перед публикой

Ему вручили награду

Высоцкая истязает себя голодовками

Артистка готова на многое ради красоты

Бледная Высоцкая в подвенечном наряде напугала своим скрюченным видом

Фото вышло очаровательным

"Никогда не нравилась моя налитая морда": дряхлеющая Высоцкая заговорила о пластике

Звезда готовится к изменениям

Четырехэтажный терем: всплыли данные о невероятно роскошном доме Кончаловского и Высоцкой

Актриса показала семейные хоромы

"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"

"Дорогие товарищи!" уже получили спецприз

Высоцкая и Кончаловский потрясли своим поступком на публике

Звездная пара встала на колени

"Поздравляю с дочкой!": счастливая Высоцкая показала ребенка

Артистка объявила радостную новость

загрузить ещё

Инстаграм

Видео

© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+