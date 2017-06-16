Юлия Александровна Высоцкая актриса, телеведущая, кулинар

Окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств (1995) и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства (1998). Работала в Белорусском национальном академическом театре им. Янки Купалы, где сыграла главные роли в спектаклях "Безымянная звезда", "Лысая певица" и других. Спектакли с ее участием идут на сцене Московского государственного академического театра им. Моссовета.

В 2008 году Высоцкая была гастрономическим куратором русского вечера в рамках Всемирного экономического форума в Лондоне. В 2009 году была гастрономическим режиссером в московском ресторане Family Floor. С 2003 года ведет на телеканале НТВ воскресную кулинарную передачу "Едим дома!", а также утреннюю программу "Завтрак с Юлией Высоцкой".

С октября 2009-го — главный редактор журнала "ХлебСоль". В том же году под ее патронатом была запущена социальная сеть edimdoma.ru и первое кулинарное интернет-телевидение edimdoma.tv. Является автором кулинарных бестселлеров, общий тираж ее книг превысил 1,5 миллиона экземпляров.

В 2011 году открыла в Москве ресторан "Ёрник" и кулинарную студию Julia Vysotskaya. Для желающих научиться готовить основала туристическую фирму с маршрутами, в которые входит посещение самых знаменитых ресторанов стран Западной Европы.