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Юлия Александровна Высоцкая

актриса, телеведущая, кулинар
Юлия Александровна Высоцкая
  • Дата рождения: 16 августа 1973
  • Место рождения: Новочеркасск (Ростовская область)
  • Знак зодиака: Лев
  • Жена/Муж: Андрей Сергеевич Кончаловский
  • Дети: Мария и Петр

Окончила актерский факультет Белорусской государственной академии искусств (1995) и Лондонскую академию музыкального и драматического искусства (1998). Работала в Белорусском национальном академическом театре им. Янки Купалы, где сыграла главные роли в спектаклях "Безымянная звезда", "Лысая певица" и других. Спектакли с ее участием идут на сцене Московского государственного академического театра им. Моссовета.

В 2008 году Высоцкая была гастрономическим куратором русского вечера в рамках Всемирного экономического форума в Лондоне. В 2009 году была гастрономическим режиссером в московском ресторане Family Floor. С 2003 года ведет на телеканале НТВ воскресную кулинарную передачу "Едим дома!", а также утреннюю программу "Завтрак с Юлией Высоцкой".

С октября 2009-го — главный редактор журнала "ХлебСоль". В том же году под ее патронатом была запущена социальная сеть edimdoma.ru и первое кулинарное интернет-телевидение edimdoma.tv. Является автором кулинарных бестселлеров, общий тираж ее книг превысил 1,5 миллиона экземпляров.

В 2011 году открыла в Москве ресторан "Ёрник" и кулинарную студию Julia Vysotskaya. Для желающих научиться готовить основала туристическую фирму с маршрутами, в которые входит посещение самых знаменитых ресторанов стран Западной Европы.

Видео

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"Как у мумии": 52-летнюю Юлию Высоцкую затравили после нового фото
Вместо восхищения актриса получила волну нападок – пользователи принялись беспощадно обсуждать ее внешность, отпускать унизительные комментарии о возрасте и фигуре, но верные фанаты немедленно вступились за звезду. Новая фотография Юлии Высоцкой неожиданно спровоцировала бурную волну обсуждений в Сети.

Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери

Они назвали ее Соней: Высоцкая раскрыла душераздирающую тайну о приемной дочери
Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба. Впервые за много лет Юлия Высоцкая приоткрыла завесу над самой сокровенной частью своей жизни, раскрыв тайну, которую они с Андреем Кончаловским хранили четыре года.

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Ляйсан Утяшева публично высмеяла жену принца Гарри
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Показавшая себя без прикрас 51-летняя Высоцкая вызвала бурную реакцию у россиян

Показавшая себя без прикрас 51-летняя Высоцкая вызвала бурную реакцию у россиян
Юлия Высоцкая удивила своих поклонников, опубликовав видеозапись, на которой она предстала без косметики. В свои 51 год известная ведущая и актриса выглядит естественно и уверенно, что вдохновляет многих ее фанатов.

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье

Беда в семье Кончаловского: с Юлией Высоцкой произошло несчастье
Юлия Высоцкая довела себя до плачевного состояния. Юлия Высоцкая много времени уделяет работе.

Высоцкая отдалилась от 86-летнего Кончаловского

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Вот оно какое – семейное счастье! Теперь ясно, на чем держался все эти годы брак Андрея Кончаловского и Юлии Высоцкой. Они встретились почти 28 лет назад, будто в мелодраме с закрученным сюжетом, которая сбылась наяву.

Высоцкой вручили цветы после тайного пополнения в семье

Высоцкой вручили цветы после тайного пополнения в семье
Несмотря на многочисленные перипетии и превратности судьбы, очаровательная Юлия Высоцкая остается верна себе и своей миссии. В праздничный день ее поздравляют близкие и поклонники, причем среди них особо отметилась даже жена Евгения Петросяна. Даже легкий шепот и мимолетный взгляд имеют для нее огромное значение, ведь ее стихия — театр, где она производит песнь своей души.

Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша

Осчастливившая мужа Юлия Высоцкая отмечает: родился Леша
Телеведущая поделилась торжественным событием в своем микроблоге. Юлия Высоцкая отмечает рождение Леши. Драматург и актриса счастливы в браке более двадцати пяти лет.

Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд

Звездная кухня: книги рецептов и блюда от знаменитостей / Рецепты от звезд
Некоторые известные артисты так увлекаются кулинарией, что выпускают собственные книги о еде и запускают свои торговые марки продуктов. Предлагаем вам подборку самых звездных "поваров". Если вы хотите попробовать что-то особенное, мы предлагаем вам ознакомиться с книгами рецептов знаменитостей или приобрести их эксклюзивные продукты, которые, как мы предполагаем, приготовлены по особым рецептам.

Шалости Купидона: невероятные знакомства Кадышевой, Зыкиной и других звезд

Шалости Купидона: невероятные знакомства Кадышевой, Зыкиной и других звезд
Надежда Кадышева, Андрей Кончаловский, Борис Корчевников и даже Марк Цукерберг встретили своих половинок в необычных местах. Народная артистка России Надежда Кадышева для многих начинающих фолк-исполнителей является образцом не только творческого, но и семейного человека.

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