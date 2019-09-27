"Он был знаменит и одинок": жены о жизни с Георгом Отсом

В 2020 году исполняется 100 лет со дня рождения прославленного эстонского лирического баритона Георга Отса. Концерты памяти, выход книг и журнальных статей, выставки – все это, конечно, будет. Началась же череда праздничных мероприятий со спектакля "Мистер Георг Отс" в московском театре "Геликон-опера". Корреспондент "Дни.ру" побывал на премьере.

Георг Отс свободно владел русским и эстонским, а пел на 20-ти языках – считал, что песни надо исполнять на языке оригинала, поскольку переводы подчас сильно искажают первоначальный облик и смысл. Но спектакль в "Геликоне" почти полностью идет на эстонском.

Это оправдано, хотя в самой Эстонии после обретения страной в 1991 году независимости, о главном своем певце на какое-то время словно стыдливо забыли – наверное, обижались, что он был народным артистом СССР, кандидатом в члены ЦК КПСС и депутатом Верховного Совета, пел "Севастопольский вальс" и "С чего начинается Родина?"

Сегодня Георг Отс вновь любим и почитаем. Спектакль о нем – коллаборация с эстонской концертной организацией Eesti Kontser. Главные партии в постановке – Биографа и Поклонницы – исполняют специально приглашенные из Эстонии звезды оперной сцены (Рене Соом и Хейли Вескус). У создателей спектакля большие гастрольные планы, где значится даже Украина. Словом, эстонский язык в постановке со всех точек зрения оправдан. Это дань уважения и к артисту и его корням.

Вообще, уважением в спектакле наполнено все. Режиссер Дмитрий Бертман взял за основу главные вехи биографии Георга Отса и пытался понять, как певцу удавалось, оставаясь чужим среди своих, стать героем эпохи и покорить сердца миллионов.

Пожар на корабле "Сибирь", на котором в первые дни войны еще маленький Георг плыл из Таллина в Кронштадт, партия Евгения Онегина, после которой он стал ведущим солистом театра "Эстония", запрет на работу в Ла Скала, слежка КГБ, общение с министром культуры СССР Екатериной Фурцевой – все это нашло отражение в спектакле. Причем происходит действие на фоне реальных документальных кинозаписей снимков Георга Отса, его афиш, видов залов, где он пел или мог бы петь.

Интересно, что сам Отс в качестве героя на сцене не появляется – звучит лишь его голос и музыка, которая его окружала. И это правильный шаг, поскольку любая попытка его показать могла бы сойти за пародию, да и еще живы те, которые знали певца лично. Поэтому драматическая история Отса показана через людей, которые жили и творили рядом с ним.

Как известно, он был трижды женат. Первая супруга Маргот стала любовницей немецкого офицера и сбежала вместе с немцами при наступлении Красной армии. Вторая – балерина из театра "Эстония" – тоже сбежала от Отса, но уже из-за ревности и вместе с детьми. И лишь третья – манекенщица Илона – была с Георгом до его последних дней, посвятив ему себя всецело.

Показывая на сцене всех трех избранниц Отса, режиссер словно пытается разобраться, почему певец всегда оставался одиноким в душе, несмотря на всеобщее обожание. Но в спектакле нет "клубнички", нет скандальных подробностей – в данном случаем все это было бы неуместно.

Георг Отс, как известно, умер от опухоли мозга. Он перенес восемь тяжелейших операций, а за полгода до смерти стал петь прямо в больничной палате - не мог отказать санитаркам. И эта история – один из самых трогательных моментов спектакля.



Его музыкальный ряд подобран с большим вкусом – звучат и песни советских композиторов, и оперные арии, и посвящение острову Саарема, где жил Отс. Там, кстати, спектакль был сыгран впервые летом этого года. Разумеется, исполняется в нем и Ария Мистера Х из "Принцессы цирка", хотя эту роль артист не любил и считал своим крестом. Но для простых, далеких от оперы людей, он именно с этой композицией и ассоциируется.

В том, что спектакль про Георга Отса идет именно в "Геликоне", есть что-то символичное, ведь театр находится в соседнем с посольством Эстонии в России здании, а его худрук Дмитрий Бертман несколько лет назад получил из рук президента Эстонии Орден, стал лауреатом Государственной премии этой страны. Он не раз ставил там спектакли, объединяя наши народы и культуры.

И сделал это "на бис", обратившись к личности Георга Отса.