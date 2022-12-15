Новинки театра и кино

Премьера этно-оперы "Князь Владимир" оказалась
во многом символичной. Она состоялась в день юбилея написавшего ее композитора
Игоря Матвиенко и в день памяти Антона Коробкова-Землянского, пресс-секретаря исполнившего главную партию SHAMANа. А еще она прошла в Кремле – святом для каждого
россиянина вместе, рядом с которым стоит памятник крестителю Руси Владимиру
Великому, о жизни которого и рассказывает спектакль. Около 40 миллионов рублей государственных и частных вложений,
12 лет работы, 10 месяцев сводных репетиций, 350 костюмов, 150 артистов в
труппе, 60 музыкантов – цифры и размах у этой постановки внушительные.