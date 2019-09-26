"Их это раздражает": дочь и муж категорически отказались смотреть передачи Ханги

Журналист, теле– и радиоведущая Елена Ханга – фигура в отечественной культуре культовая. Это она освещала встречу Горбачева и Рейгана в 1987 году, а позже говорила "Про это" в эфире федерального канала. Сегодня ее основная работа – в Эстонии. Сам бог велел посетить в столичном театре "Геликон-опера" премьеру спектакля Mr.Georg Ots о прославленном прибалтийском баритоне. Там с ней и встретился корреспондент "Дни.ру".

С Эстонией в жизни Ханги связано много. "В детстве я серьезно занималась теннисом – в девять лет играла за сборную "Динамо", – рассказала Елена. – И нас, как сейчас помню, вывозили на сборы в Тарту, где мы жили в общежитии при старинном университете. Там был великолепный теннисный корт! Каждое лето на протяжении многих лет я проводила именно там, поэтому первое слово на иностранном языке, которое я выучила, было эстонское приветствие – tere. Тогда же попробовала местный напиток Kelluke. Мы считали, что ничего вкуснее быть на свете не может".

В 2019 году Ханга стала ведущей передачи "Своя правда" на эстонском канале ЕТВ+. "Смысл этого ток-шоу – не доказать что-то, а дать возможность простым людям быть услышанными, поговорить на больные темы, – пояснила она. – Программа ориентирована на русскоязычное население, но есть эстонские субтитры. Передача еженедельная, снимаем ее блоками, поэтому все время в Таллине, конечно, не живу".

В России предложений, связанных с профессией, у Елены сейчас нет. "Являюсь омбудсменом фонда защиты дикой природы "Золотая черепаха", – сообщила Ханга. – Кроме того, я люблю джаз, и мы занимаемся организацией фестивалей в разных городах".

Рассказала ведущая и о судьбе своей дочери Елизаветы-Анны, которой в октябре исполнится 18 лет. "Учится в университете на психолога, но пока не определилась, кем будет работать, – улыбнулась Елена. – Категорически не рекомендовала ей идти по моим стопам. Не хотела, чтобы она делала карьеру на телевидении. У меня на это есть много причин".

"Скажу больше – дочь не видела моих программ. Ей это вообще не интересно, – призналась Ханга. – И "Принцип домино", и "Про это" были в прошлой жизни, в прошлом веке, когда я снималась блондинкой и не похожей на себя сегодняшнюю. Эта часть моей жизни и дочь, и мужа очень раздражает. Они не любят, когда им напоминают, что я не просто мама, жена, домохозяйка, а еще и телеведущая. Им это очень не нравится!"