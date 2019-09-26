Немецкие врачи спасают Светличную от серьезного недуга

Каждый спектакль в "Геликон-опера" становится событием в театральной жизни Москвы. Поэтому тут всегда много звезд – все хотят быть в курсе новинок, тенденций, настроений. Спектакль Mr.Georg Ots не стал исключением – на премьере о жизни прославленного оперного баритона появилась семья Стриженовых, Ирина Безрукова, Елена Ханга, Светлана Светличная. С последней в антракте поговорил корреспондент "Дни.ру".

Светлана Светличная впервые, кажется, пришла на премьеру не в любимой мини-юбке, а в брючном костюме и стильной молодежной куртке. Все ахнули: что такое? почему 79-летняя звезда больше не показывает стройный ножки. "Пристал ко мне остеопроз (серьезное прогрессирующее заболевание скелета со снижением плотности костей и повышением риска переломов – Прим. ред.), – вздыхает Светличная. – Я никогда не знала, какая это гадость. Ну, думаю, все, прощайте миниюбки!"

"Я оптимист по жизни, стараюсь не обращать внимания на болезнь, – продолжает Светлана Афанасьевна. – Но врачи посоветовали лекарство, которое эффективно, если его вовремя колоть в колени. А еще появился немецкий врач, который сказал мне, что у них есть какие-то действенные средства, которые помогают справиться с этим чисто возрастным заболеванием. Скоро обещал привезти мне это лекарство".

Конец весны и лето прославленная актриса провела в гостях у своего младшего брата Олега – в Пензе у него хороший собственный дом. "Я там набираюсь сил, энергии, любуюсь сиренью", – рассказала Светличная.

В свое время ее брат пошел по стопам стал военным,а после отставки стал работать работает директором предприятия, которое производит мебель и зеркала. "Он гонит очень хороший самогон, я с удовольствием его попробовала", – смеется актриса.

Она выглядит прекрасно, не унывает и радуется окружающим вещам. "В спектакле сегодня увидела цыганку, и самой захотелось пуститься в пляс, – призналась она. – А еще там была модель (по сюжету - Илона Отс, манекенщица Таллиннского дома мод, жена певца – Прим. ред.) – тоже мне понравилась, это же мое время!"

