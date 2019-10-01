Прощание с режиссером Захаровым началось с обысков

Прощание с Марком Захаровым должно начаться днем 1 октября. Ожидается, что к театру придут тысячи людей: с творчеством знаменитого режиссера знакомо подавляющее большинство россиян.
В связи с этим в театре проходят обыски. Полицейские с собаками обходят каждый угол здания, чтобы обеспечить полную безопасность всех, кто придет проститься с Захаровым.
Кинологи прибыли к театру "Ленком" еще к семи утра, чтобы успеть закончить до начала траурных мероприятий, передает Teleprogramma.pro. В МВД рассказали, что пытаются избежать любых возможных провокаций и экстренных ситуаций.
Напомним, что прославленный режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября 2019 года. Он умер в результате продолжительной болезни. Сообщалось, что причиной смерти стала пневмония.
Прощание с Марком Захаровым пройдет днем 1 октября к театре "Ленком". Затем режиссера захоронят на Новодевичьем кладбище
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