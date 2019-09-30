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"Мне не хотелось жить": Федосеева-Шукшина о страшное депрессии

Лидия Федосеева Шукшина. Фото: www.globallookpress.com
На Первом канале вышел выпуск передачи "Сегодня вечером", посвященный режиссеру Марку Захарову. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поделилась личной историей, связанной с деятелем кино.
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По словам артистки, режиссер буквально спас ее от депрессии. Это произошло в 1974 году, когда не стало ее мужа Василия Шукшина. Актриса очень тяжело переживала утрату.

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"Несмотря на то, что у меня были дети, мне не хотелось жить", – заявила она. Федосеева-Шукшина добавила, что даже подумывала об уходе в монастырь.

Спас ее неожиданный звонок Марка Захарова. Он предложил ей роль в фильме "12 стульев". Федосеева-Шукшина так растерялась, что начала предлагать на свое место других актрис, но режиссер был непреклонен. Работа позволила артистке отвлечься от грустных мыслей и начать жизнь заново.

Напомним, что Марк Захаров скончался 28 сентября. О смерти режиссера и художественного руководителя театра "Ленком" сообщил его коллега Марк Варшавер.

Известно, что Захаров долгое время боролся с тяжелым заболеванием. По предварительным данным, причиной смерти стала пневмония.

Автор: 30 сентября 2019, 10:05

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