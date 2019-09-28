Умер режиссер Марк Захаров

Директор театра уточнил, что режиссер длительное время боролся с тяжелой болезнью. "Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан", – сообщил Марк Варшавер. Время и место прощания станут известны позднее.
В середине августа режиссера экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него двусторонее воспаление легких. 9 сентября художественного руководителя театра Ленком выписали из медицинского учреждения, сообщает ТАСС.
Напомним, в 1955 году Марк Захаров окончил актерский факультет ГИТИСа. Спустя 18 лет он стал главным режиссером театра Ленинского комсомола (Ленком). Наиболее известные работы – постановки "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро" и "В списках не значился".
Марк Захаров также снимал кинофильмы. Он трудился над такими картинами, как "Обыкновенное чудо", "12 стульев" и "Убить дракона". За выдающийся вклад в российский кинематограф" режиссер был удостоен кинопремии "Золотой орел". Он также является обладателем орденов Святого Александра Невского и Святого Станислава.
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