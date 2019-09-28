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Культура

Умер режиссер Марк Захаров

Марк Захаров. Фото: www.globallookpress.com
Режиссер Марк Захаров скончался на 86-м году жизни. Трагическое известие сообщил руководитель театра Ленком Марк Варшавер.
прочитано 2151 раз

Директор театра уточнил, что режиссер длительное время боролся с тяжелой болезнью. "Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан", – сообщил Марк Варшавер. Время и место прощания станут известны позднее. 

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Напомним, в 1955 году Марк Захаров окончил актерский факультет ГИТИСа. Спустя 18 лет он стал главным режиссером театра Ленинского комсомола (Ленком). Наиболее известные работы – постановки "Юнона и Авось", "Безумный день или Женитьба Фигаро" и "В списках не значился".

Марк Захаров также снимал кинофильмы. Он трудился над такими картинами, как "Обыкновенное чудо", "12 стульев" и "Убить дракона".  За выдающийся вклад в российский кинематограф" режиссер был удостоен кинопремии "Золотой орел". Он также является обладателем орденов Святого Александра Невского и Святого Станислава.

Автор: 28 сентября 2019, 12:27

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Игорь
Ответить
Светлая память. Помним, скорбим...................
ГостьЛИНА
Ответить
царствие небесное! УШЛА ЛЕГЕНДА ТИТАН!
Гость
Ответить
Время неотвратимо... Бесконечно жаль, что из мира искусства ушел еще один мэтр. Марк Захаров в моем представлении не только талантливый режиссер, но и достойный человек. Вечная память.
Гость
Ответить
Светлая память, лёгкого перехода.
Гость
Ответить
земля пухом талантливо творил
Гость
Ответить
Ужасная новость. Соболезнования театру Ленком и всем родным и близким.
Гость
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Светлая память! Очень заметная личность.На два века точно.
Гость
Ответить
На мой взгляд это был человек независимый и со своим взглядом на жизнь
Гость
Ответить
очень жаль
Гость
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очень жаль
1

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