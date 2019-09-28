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"У меня просто нет слов": Хазанов скорбит из-за тяжелой утраты

Геннадий Хазанов. Фото: www.globallookpress.com
Геннадий Хазанов прокомментировал известие о смерти легендарного режиссера. В откровенном интервью артист рассказал об огромном вкладе, который внес Марк Захаров в культуру.
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В беседе с журналистами Геннадий Хазанов признался, что у него нет слов, чтобы "выразить состояние потери и утраты". Актер до последнего верил, что Марк Захаров сможет побороть серьезную болезнь.

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По мнению артиста, у режиссера была "феноменально талантливая и яркая" жизнь. Художественный руководитель театра Ленком подарил мировой публике множество прекрасных актеров и актрис.

"И если считать, что рождение человека на земле – это подарок этому человеку от Бога, то прожитая жизнь – это подарок человека Богу. Захаров сделал прекрасный подарок", – рассказал Геннадий Хазанов в интервью изданию "Подъем".

Напомним, в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни умер Марк Захаров. По предварительным данным, причиной смерти стало повторное воспаление легких. В настоящее время дата и место прощания с режиссером уточняются.

Свои соболезнования семье театрального деятеля выразил президент Владимир Путин. Глава страны назвал Марка Захарова "человеком необычайного таланта, внутренней свободы и достоинства". По его словам, творчество режиссера является "уникальным явлением в отечественном искусстве", передает РИА Новости.

Автор: 28 сентября 2019, 16:12

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