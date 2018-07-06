Известная певица рассказала о проблемах с самочувствием
Тамара Ильинична не выступает перед публикой уже десять лет. Но это не значит, что ее жизнь перестала быть насыщенной и активной. Помимо того, что она легендарная певица, Синявская – профессор и заведующая кафедрой вокального искусства ГИТИСа.
"Я счастлива, что у меня нет безразличия к моей профессии – и прежней, и нынешней. Я получаю от этого удовольствие", – цитирует артистку ТАСС. По словам певицы, главное для нее – быть в форме, быть здоровой и находиться в хорошем состоянии духа.
Однако, к сожалению, это не всегда удается. Виною тому проблемы со здоровьем. "Бывает такое самочувствие, что больше, чем сказать "здравствуй" своему голосу, я, к сожалению, не могу", – призналась Синявская. "Стараюсь пропеть из арий те куски, которые мне хотелось бы до сих пор "наградить мастерством", чтобы, если, к примеру, я должна была бы выйти завтра на сцену, это было бы по самому высшему классу", – добавила она.
Также Тамара Ильинична призналась, что собственные дни рождения отмечать не любит. "Я не знаю женщин, которые любят праздновать прибавление еще одного года. Вообще для меня это не главное", – поделилась артистка.
Тамара Синявская – советская и российская оперная певица, обладающая драматическим меццо-сопрано, педагог.С 1964 по 2003 год – солистка Большого театра.В 1982 году была удостоена звания Народная артистка СССР. Вдова знаменитого певца Муслима Магомаева.
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