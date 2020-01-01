Оперная дива дала откровенное интервью
Театр Наций аккумулирует в себе все лучшее, что есть сегодня
"Школа современной пьесы" ждет от балерины оплаты неустойки за срыв спектакля
Худрука столичного театра "Ленком" отругали за новый спектакль "Князь" режиссера Константина Богомолова
Суд заставил итальянский театр вернуть на работу танцовщицу, рассказавшую о жестоких методах обучения артисток
Известный режиссер исполнит главную роль в своей постановке по роману Достоевского в "Ленкоме"
Российский актер стал жертвой продюсеров, изменивших название спектакля на киевских афишах
Известный режиссер объяснил, почему решился стать актером и сыграть главную роль в спектакле "Гоголь-центра"
Скандальная балерина дебютирует в качестве актрисы на сцене столичного театра "Школа современной пьесы"
С большим успехом прошла премьера спектакля, который известная артистка поставила по своими учениками