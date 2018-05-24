Монтсеррат Кабалье отметит юбилей в Москве
Такое яркое событие в культурной жизни Москвы невозможно пропустить.Непревзойдённая Монтсеррат Кабалье – роскошная обладательница неповторимого голоса и первый мастер бельканто.
Для Монтсеррат 2018 год – юбилейный, и блистательная певица, как сложилось по традиции, отметит круглую дату под ярким светом софитов и несмолкаемые аплодисменты публики.
Кабалье абсолютно заслуженно называют певицей с золотым сердцем, ведь она занимается активной общественной деятельностью и благотворительностью, к тому же является послом доброй воли ЮНЕСКО.
Прима мировой оперной сцены, несмотря на плотный график концертов, спланированный на год вперед и свой возраст (как-никак он сказывается), регулярно приезжает в полюбившуюся Россию. С годами талант её не меркнет, а лишь становится насыщеннее и тем мощнее. Монтсеррат Кабалье успевает делиться опытом с талантливыми исполнителями и обучать молодые дарования тонкостям и премудростям оперного искусства. Кстати, одним из таких везунчиков стал Николай Басков, с которым великолепная певица дала большое число концертов.Вечер в Государственном Кремлевском Дворце дополнит великолепная Монтсеррат Марти, способная очаровать аудиторию оперными ариями, произведениями духовной музыки, фольклорными композициями.
Несмотря на то, что концерты весьма выдержаны и придерживаются классического стиля, артисты погружают зрителя в непринужденную атмосферу, направляя в зал заряд позитивной энергии.
Продукты из новой коллекции гарантируют глубокое увлажнение и мастхэв-уход
В этом году мероприятие посвящается русскому балету
На аэродроме Конаково завершился стартовый этап Кубка мира по вертолетным гонкам в дисциплинах "Слалом" и "Развозка грузов"
Латвийская звезда рассказала о Примадонне
Интернет-пользователи в недоумении из-за действий продюсера
Наследник артистки долго боролся с болезнью
Поклонники обратили внимание на внешность ведущей