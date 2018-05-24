Монтсеррат Кабалье отметит юбилей в Москве

6 июня в Государственном Кремлевском Дворце состоится уникальный концерт: на одну сцену поднимутся Монтсеррат Кабалье, Монтсеррат Марти, Джорди Галан. Также, в концерте примут участие российские друзья Непревзойденной, именно так называют Монтсеррат во всем мире за масштаб её таланта, который сложно измерить, ведь никто не сумел превзойти Монтсеррат по количеству представлений, обширности репертуара и исключительной музыкальности, что превращает каждый вздох певицы в нежную и чистую ноту.



Такое яркое событие в культурной жизни Москвы невозможно пропустить.Непревзойдённая Монтсеррат Кабалье – роскошная обладательница неповторимого голоса и первый мастер бельканто.

Для Монтсеррат 2018 год – юбилейный, и блистательная певица, как сложилось по традиции, отметит круглую дату под ярким светом софитов и несмолкаемые аплодисменты публики.

Кабалье абсолютно заслуженно называют певицей с золотым сердцем, ведь она занимается активной общественной деятельностью и благотворительностью, к тому же является послом доброй воли ЮНЕСКО.



Прима мировой оперной сцены, несмотря на плотный график концертов, спланированный на год вперед и свой возраст (как-никак он сказывается), регулярно приезжает в полюбившуюся Россию. С годами талант её не меркнет, а лишь становится насыщеннее и тем мощнее. Монтсеррат Кабалье успевает делиться опытом с талантливыми исполнителями и обучать молодые дарования тонкостям и премудростям оперного искусства. Кстати, одним из таких везунчиков стал Николай Басков, с которым великолепная певица дала большое число концертов.Вечер в Государственном Кремлевском Дворце дополнит великолепная Монтсеррат Марти, способная очаровать аудиторию оперными ариями, произведениями духовной музыки, фольклорными композициями.

Несмотря на то, что концерты весьма выдержаны и придерживаются классического стиля, артисты погружают зрителя в непринужденную атмосферу, направляя в зал заряд позитивной энергии.

