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Культура

Звезда сериала "Ищейки" раскрыла интригу нового сезона телешоу

Кадр из "Ищейка" (2015)
Недавно завершился второй сезон популярного российского телесериала "Ищейка". Финальный виток сюжета настолько шокировал зрителей, что они буквально завалили исполнительницу главной роли Анну Банщикову вопросами о продолжении любимого шоу.
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Больше всего поклонников "Ищейки" волновал вопрос, стоит ли ждать третьего сезона. "Анна не томите... Очень интересно узнать, когда выйдет продолжение", – писали Банщиковой.

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Однако актриса недолго хранила молчание. Недавно она решила освоить для себя новый современный формат – видеовлог. В нем Банщикова и дала ответ на самый волнующий телезрителей вопрос.

"Если вы думаете, что я забыла ответить вам на вопросы о третьем сезоне "Ищейки", то зря! С радостью отвечаю! Третий сезон уже снят. Мы с вами, надеюсь, увидим его осенью... в сентябре, скорее всего. Так что, хорошего вам лета! Люблю вас и до встречи!" – сказала Анна. Она добавила, что, судя по сценарию, продолжение сериала не сбавит оборотов и точно не разочарует даже самого искушенного зрителя.

 

Поклонники были рады услышать о предстоящем выходе нового сезона полюбившегося многим телешоу. Более того, для участия в съемках "Ищейки" Анне пришлось выйти из декретного отпуска уже через месяц после рождения третьего ребенка.

Сама Банщикова призналась, что была рада вновь перевоплотиться в проницательного следователя. Именно эта роль, по словам Анны, стала любимой у ее сыновей. "От "Ищейки" их за уши было не оттянуть. После каждой серии говорили: "Ты такая классная, такая смешная, веселая". Правда, из-за сериала они поздно ложились, и утром их в школу было не добудиться", – поделилась подробностями семейной жизни Банщикова.

Автор: Михаил Вштанов7 мая 2018, 10:07

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