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Ищейка – 4 сезон

  • Жанр: Детективы
  • Год: 2020
  • Дата выхода: 6 апреля 2020
  • Страна: Россия
  • Режиссер: Андрей Головков
  • Сценарист: Владимир Аркуша, Денис Червяков, Сергей Степанов
  • Продюсер: Дарья Лаврова, Влад Ряшин, Михаил Соханенков
  • Количество серий: 16
  • Возрастные ограничения: 12+
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  • Студии/Телеканалы: Первый канал
  • Актёры: Анна Банщикова, Андрей Казаков, Дмитрий Куличков, Владислав Павлов, Владимир Николенко, Эдуард Чекмазов, Александр Макогон, Денис Бургазлиев
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Трейлеры и видео

О сериале

Сюжет сериал "Ищейка" 4 сезон

Сериал "Ищейка" 4 сезон рассказывает о событиях, произошедших через два года после ухода подполковника Александра Кушнир в декретный отпуск. Талантливый следователь наслаждается семейным бытом: она воспитывает чудесного сыночка Мишу, живет душа в душу с любящим мужем Борисом. Однако главную героиню тянет на работу – ей хочется раскрывать преступления и помогать своим коллегам. Вот только из-за чрезмерного рвения она забывает о семейных делах – в частности, о том, что близится день рождения сына.

В 4 сезоне "Ищейки" героине вновь предстоит распутывать сложные дела. Все начинается с убийства известнейшего фитнес-блогера. Следователи выходят на богатого человека, который был покровителем убитой девушки. Далее в сериале зрители увидят, как Александра сталкивается с личностью из далекого прошлого. Он преследует ее, оставаясь в тени, мотивы таинственного человека неизвестны, но очевидно, что в жизни Саши возникнут новые трудности.

Что было в прошлых сезонах

В 1, 2 и 3 части сериала Александра зарекомендовала себя как хороший следователь. Она перебралась в черноморский городок Дивноморск из столицы. Поначалу талантливой ищейке приходилось нелегко, но затем девушка освоилась и стала едва ли не лучшей в отделе. Перед 4 киносезоном она вышла замуж за Бориса, родила ему ребенка и ушла в декретный отпуск.

Съемочный процесс

14 февраля 2019 году на инвестиционном форуме в Сочи было объявлено, что проект "Ищейка" продлен сразу на 2 сезона: 4 и 5. Режиссер сменился из-за трагичных обстоятельств – Дмитрий Брусникин скончался. Новым стал Андрей Головков, который получил известность благодаря сериалу "Молодежка". Съемки стартовали в начале лета 2019 года и традиционно проходили в Геленджике и его окрестностях.

Актеры и создатели о сериале

Александра Банщикова, исполнившая главную героиню, рассказала о 4 сезоне: "В новых сериях сына моего персонажа играл мой ребенок. Это была отличная идея, которую когда-то предложил Дмитрий Брусникин. Ведь тяжело заставить чужого ребенка называть меня мамой. Что касается новых эпизодов, то зрителям будет интересно наблюдать за моей героиней, ведь ей предстоит разрываться между семьей и работой".

Режиссер Андрей Головков поделился своим мнением: "В новых эпизодах "Ищейки" атмосфера не изменилась, разве что решили добавить немного экшна. Мы постаралась сохранить полюбившуюся телезрителям главную "изюминку" кинопроекта. Но при этом фанатов ожидают некоторые сюрпризы".

Интересные факты сериал "Ищейка" 4 сезон

  • Режиссер Дмитрий Брусникин скончался 9 августа 2018 года. Создатели проекта через полгода объявили, что съемки будут продолжены, более того, было принято решение снимать сразу два киносезона.
  • В четвертой части выпущено 16 эпизодов. Они выходили на Первом канале с понедельника по четверг.
  • Сцены, где главные герои сидят за шикарным столом с многочисленной едой, проходили в жару. Съемочной группе приходилось постоянно менять пищу, потому что она быстро портилась.
  • О старте съемок актриса Александра Банщикова сообщила в своем блоге.

Где смотреть сериал "Ищейка" 4 сезон

Посмотреть все эпизоды вы можете на официальном сайте Первого канала, а также в различных сторонних онлайн-кинотеатрах:

Первый канал

Ivi.ru

Когда новые серии

Проект официально продлен. Пока неизвестно, когда выйдут эпизоды пятой части. Вероятно, премьера состоится в первой половине 2021 года.

Смотреть сериал Ищейка – 4 сезон онлайн

Список серий
1 серия6 апреля 2020Смотреть онлайн
2 серия7 апреля 2020Смотреть онлайн
3 серия8 апреля 2020Смотреть онлайн
4 серия9 апреля 2020Смотреть онлайн
5 серия13 апреля 2020Смотреть онлайн
6 серия14 апреля 2020Смотреть онлайн
7 серия15 апреля 2020Смотреть онлайн
8 серия15 апреля 2020Смотреть онлайн
9 серия15 апреля 2020Смотреть онлайн
10 серия15 апреля 2020Смотреть онлайн
11 серия16 апреля 2020Смотреть онлайн
12 серия16 апреля 2020Смотреть онлайн
13 серия20 апреля 2020Смотреть онлайн
14 серия21 апреля 2020Смотреть онлайн
15 серия22 апреля 2020Смотреть онлайн
16 серия23 апреля 2020Смотреть онлайн

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