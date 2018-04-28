Что посмотреть в праздничные выходные

В предстоящие майские каникулы телеэфир не будет похож на то, что мы видим в будни. В частности, на следующей неделе россияне не увидят вечернее шоу Ивана Урганта. прочитано 257 раз Канал "Россия" 28 апреля порадует зрителей премьерой комедийного мини-сериала "Соседи", который расскажет о столичной супружеской паре, которая перебралась жить в деревеньку Колотилово. Мечты о тихой жизни на лоне природы обернутся войной с соседями. Все четыре серии фильма мы увидим в один день, начало показа – в 20:45. ПО ТЕМЕ Топ-10 бюджетных направлений на майские праздники Какой будет погода в Москве в майские праздники Как россияне будут отдыхать в майские праздники На Первом канале 29 апреля в 15:00 зрителей ждет телеверсия ежегодного фестиваля шансона "Эх, Разгуляй!". В преддверии Дня Победы в 21:30 покажут военно-исторический детектив "По законам военного времени". Главные роли исполняют Екатерина Климова, Александр Панкратов-Черный, Максим Дрозд и другие известные актеры. Для подрастающего поколения мультипликационный марафон подготовил РЕН ТВ. Так, 1 мая на канале с 08:50 будут идти полнометражные мультфильмы отечественного производства. Сначала покажут восемь частей анимационного сериала о трех богатырях, а затем – три ленты мультика "Иван-царевич и Серый Волк". К Празднику Весны и Труда НТВ приготовил вечернее музыкальное шоу. В концерте под названием "Все звезды майским вечером" (1 мая, 23:15) примут участие Олег Газманов, Валерий Леонтьев, Тамара Гвердцители, Александр Маршал, Лев Лещенко, Егор Крид, Юлианна Караулова и другие звезды.

28 апреля 2018, 10:18 Автор: Валерия Нарская