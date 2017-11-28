Американцы в восторге от сериала "Мажор"

Похоже, успех российского остросюжетного сериала "Мажор" с Павлом Прилучным в главной роли дошел и до США. Американская кинокомпания Critical Content купила права на ремейк многосерийной ленты.

Продюсерское агентство Sreda Александра Цекало продало американской кинокомпании Critical Content права на ремейк сериала "Мажор". Отметим, что известный поставщик многосерийных картин Netflix также заинтересовался российской лентой.

Однако канал ограничился лишь покупкой прав на показ оригинальной версии "Мажора". В скором времени американские зрители увидят свою версию драматического сериала.

Впрочем, подробности съемок американского "Мажора" не разглашаются. Неизвестно и то, кто из голливудских актеров займет место Павла Прилучного.

Отметим, что "Мажор" – не единственный сериал, который пользуется популярностью в США. Ранее Netflix выпустил в прокат еще два проекта агентства Sreda – детективный сериал "Метод" и "Sпарта".

По некоторым данным, эти многосерийные ленты также могут обзавестись своими американскими двойниками. На данный момент компания Critical Content ведет переговоры с российским агентством о покупке прав на ремейк этих фильмов, пишет "Игромания". Отметим, что российская версия сериала "Sпарта" еще не вышла на экраны.