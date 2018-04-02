Сын заменил Табакова на важной должности

Сын Олега Табакова сменил своего известного отца на важной должности. Антон Табаков озвучит кота Матроскина в новых сериях мультфильма о "Простоквашино".



Антон Табаков назвал свою работу данью памяти отца. По его словам, он сразу согласился на предложение киностудии "Союзмультфильм". Кроме того, это большая ответственность: Матроскин – не просто персонаж.

"Он говорит голосом отца. Нужно было его понять, почувствовать, слиться с ним в единое целое. Я даже не пытаюсь допрыгнуть до первоначального героя. Важнее продлить ему жизнь и понравиться зрителю", – сказал Антон Табаков.

В киностудии подтвердили, что сын Олега Павловича "согласился подарить свой голос главному герою знаменитого мультфильма". "Потомственный актер и успешный бизнесмен уже записался для новых серий", – приводит сообщение пресс-службы "Союзмультфильма" агентство "Интерфакс". Авторы мультфильма считают, что генетическое сходство с голосом Олега Табакова даст Матроскину в новых сериях тот тембр и интонации, которые свойственны первоначальному персонажу.

Публикация от XaLimova A (@limova.a) 1 Апр 2018 в 5:42 PDT

Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни. В "Союзмультфильме" заявили, что посвятят известному актеру и режиссеру все новые серии "Простоквашино". Киностудия планирует за два года выпустить 30 новых эпизодов анимационного сериала.

Ранее "Союзмультфильм" объявил о выходе новых историй о всеми любимых Дяде Федоре, Матроскине, Шарике и почтальоне Печкине. Премьера должна была состояться 1 апреля, однако из-за трагедии, случившейся в Кемерово 25 марта, ее решили перенести на 3 апреля. Она состоится на одной из интернет-площадок.