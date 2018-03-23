Умершему Табакову быстро нашли замену
Такую новость сообщил "Коммерсант". Известие о том, что театр возглавит именно Женовач, рассказали и два источника, близких к руководству театра.
Вместе с тем, окончательное решение о назначении художественного руководителя еще не принято, передает телеканал "Дождь". Временно исполняет обязанности директора МХТ первый заместитель худрука театра Юрий Кравец. Ранее замминистра культуры России Александр Журавский рассказал, что должности директора и художественного руководителя МХТ имени Чехова, которые раньше занимал Олег Табаков, скорее всего, будут разделены между двумя людьми.
Сергей Женовач начинал режиссерскую карьеру в 1979 году в Краснодарском молодежном любительском театре. Был режиссером в театре-студии "Человек", Театре на Малой Бронной, ставил спектакли в Малом театре. В МХТ им. А.П.Чехова в 2004 году поставил "Белую гвардию" по произведениям Михаила Булгакова. С 2005 года – худрук "Студии театрального искусства". Лауреат Государственной премии, заслуженный деятель искусств России.
Народный артист Олег Табаков умер 12 марта на 83 году жизни. Он был актером
театра и кино, режиссером, педагогом, художественным руководителем МХТ
имени Чехова, Театра под руководством Олега Табакова ("Табакерки") и
Московской театральной школы.
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