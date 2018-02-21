Серебряков получил мощную оплеуху за гадости о родине

Актера Алексея Серебрякова буквально затравили в Сети после его скандального интервью. Сначала его обругали обычные россияне, теперь подключились коллеги по цеху и влиятельные блогеры.

Своим мнением о скандале поделился член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян. Он раскритиковал артиста, который резко высказался о национальной идее россиян.

"Прекрасный актер Алексей Серебряков, снимается в качественных российских фильмах, но местом жительства выбрал Канаду. Ну, видимо, ему там комфортнее живется, его право. Но вот работу по актерской специальности он там себе не нашел. Не нужен он оказался и в соседнем Голливуде. А между тем в России у него всегда есть работа, но вот, оказывается, не нравится она ему, дескать, хамство здесь повсеместное, да еще и возведенное в ранг национальной идеи", – заявил Манукян. Общественный деятель добавил, что каждый в данном вопросе видит то, что хочет видеть.

Свою точку зрения выразил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко. По его словам, раньше Серебряков не высказывал таких идей. "Хороший артист – не значит умный человек. Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато", – цитирует его Russia Today.

Не мог пройти мимо и знаменитый певец Юрий Лоза. По его словам, к скандальному заявлению Серебрякова не стоит относиться серьезно. "Зачем мы слушаем актера? Зачем мы нагружаем людей несвойственными им функциями? Как же он может быть художником, если ничего не нарисовал, или философом – если не создал философского труда? Он не политолог. Он актер, он играл в кино. Откуда он знает положение в России?" – вопрошает музыкант в беседе с журналистом "Комсомольской правды".

Напомним, Алексей Серебряков дал интервью журналисту Юрию Дудю. В ходе беседы он заявил, что в основе национальной идеи России – сила, наглость и хамство. Как писали Dni.Ru, многие пользователи Сети сочли эти слова гадкими и набросились с критикой на актера.