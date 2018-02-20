Актер Серебряков взбесил россиян негативом о родной стране

Российский актер Алексей Серебряков дал интервью, в котором рассказал, какой представляет себе национальную идею родины. В социальных сетях на артиста набросились из-за резкого заявления.

В беседе с журналистом Юрием Дудем деятель культуры сравнил россиян и американцев. Серебряков уверен, что жители США несколько иначе смотрят на мир.

"Американец берет и делает, потому что там психология другая – психология успеха, психология карьеры, психология того, что я имею право, у меня есть свободы, я свободен в своем волеизъявлении, я знаю, что я делаю, я ответственен за свою жизнь. Вот психология американца", – рассказал Серебряков. По его словам, в России национальная идея заключается в силе, хамстве и наглости.

Многих пользователей Сети такое сравнение оскорбило. На артиста фактически набросились с критикой, передает РИА ФАН.

"А Серебряков-то глупый и недалекий оказывается) хотя чего ждать от актера… (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов. "Ничего не понимаю, продолжаю смотреть интервью, и откровенно не понимаю… Чему так восхищаются в этом актере комментаторы и сам Дудь?" – вопрошает другой.

Некоторые отметили, что сам Серебряков имеет роскошный дом в Канаде, но почему-то продолжает работать в России. "В Канаде он не нужен, в Канаде он никто, а сниматься продолжает в России, денежку зарабатывает в ненавистной для него России. Это как понимать? Если бы он был настоящим мужиком, то честным бы был до конца! А то так – балабол…", – разразился гневной тирадой пользователь.