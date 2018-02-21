Шахназаров пристыдил Серебрякова за хамское заявление о России

Глава киноконцерна "Мосфильм" Карен Шахназаров прокомментировал скандальное высказывание актера Алексея Серебрякова. Позиция артиста возмутила режиссера.

В интервью видеоблогеру Юрию Дудю актер заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве. Серебряков посетовал, что лихие 90-е вовсе не ушли в прошлое, в чем можно легко убедиться, отъехав хотя бы на 30 километров от Москвы.

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Карен Шахназаров указал Алексею, что страну, в которой тот родился и продолжает работать, критиковать бесчестно. "Человек выбрал местом жительства Канаду. Это, безусловно, его право. Человек при этом постоянно работает в России и зарабатывает немалые деньги. Я не слышал, чтобы актер Серебряков был востребован где-нибудь в Канаде, в США или других странах", – цитирует режиссера НСН. "Зачем же ты после этого выступаешь с такими заявлениями? Какая в этом нужда? Для того, чтобы получить какие-то плюсы на своей новой родине? Это некрасиво и бесчестно", – возмутился деятель культуры.

Отреагировал на слова Серебрякова и народный артист России, режиссер Александр Панкратов-Черный. Он не разделил точку зрения коллеги, подчеркнув, что лично встречает истинную воспитанность и интеллигентность во всех слоях российского общества. "Я считаю, что это природой заложено – быть тебе хамом или не быть", – приводит слова знаменитости РИА ФАН. Вместе с тем он добавил, что хамство у наших сограждан встречается, но считать эту черту всеобщей нельзя.

Отметим, многие пользователи Сети негативно отнеслись к заявлению Алексея Серебрякова. На артиста фактически набросились с критикой. "А Серебряков-то глупый и недалекий оказывается) хотя, чего ждать от актера… (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал один из комментаторов. "Ничего не понимаю, продолжаю смотреть интервью, и откровенно не понимаю… Чему так восхищаются в этом актере комментаторы и сам Дудь?" – вопрошает другой.