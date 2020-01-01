Скандал с Серебряковым

Российский актер Алексей Серебряков, переехавший в Канаду, рассказал о своем отношении к России и россиянам. Некоторые из его пассажей, в особенности - о хамстве как о национальной идее русских людей - вызвали возмущение. Последние новости об этом скандале читайте в специальном сюжете Dni.Ru.