"Что? Где? Когда?" заменила Друзя и Поташева детьми

Первый канал приготовил серию игр интеллектуального шоу с участием детей. Они выйдут в эфир в ближайшее время.

Подрастающее поколение поучаствует в трех играх. Взрослые же знатоки клуба, в том числе такие корифеи как Александр Друзь и Максим Поташев, в это время побудут в роли телезрителей. Победит команда, выигравшая с наиболее крупным счетом.

Первая игра с участием детей вышла в эфир 21 января. Известно, что во второй игре сыграет команда школьников из Перми. В прошлом году они завоевали титул чемпионов Европы по игре "Что? Где? Когда?" среди учеников 8-9 классов, передает Lenta.ru со ссылкой на дирекцию общественных связей телеканала. В команду войдут Максим Лукин, Василий Онучин, Александр Луценко, Максим Няшин и Олег Одинцов. Капитаном ребят станет Екатерина Постнова.





Напомним, 22 января арбитражный суд Москвы оштрафовал Первый канал на 300 тысяч рублей за незаконное использование песни "Весна" Виктора Цоя в анонсе программы "Что? Где? Когда?". Права на эту песню принадлежат компании "Музыкальное право".

По мнению истца, представители телеканала должны были заключить лицензионный договор на воспроизведение трека в эфире. Отметим, в декабре 2017 года Первый канал проиграл спор с правообладателем о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование песни Цоя "Кукушка".

