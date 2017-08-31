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Культура

Страшные подробности болезни Людмилы Рюминой

Людмила Рюмина. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Keltik
Народная артистка России Людмила Рюмина умерла в Боткинской больнице в Москве в возрасте 68 лет, успев отпраздновать с близкими свой день рождения. С тяжелой болезнью, поразившей в итоге весь организм, Людмила Рюмина боролась длительное время.
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Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, основала Московский государственный ансамбль "Русы". С 1999 года также возглавляла Московский культурный фольклорный центр. 28 августа певице исполнилось 68 лет. Свой последний день рождения она отметила в кругу близких, сообщает МК. 

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О своем страшном диагнозе – онкология – Людмила Рюмина узнала в 2016 году. Артистка регулярно наблюдалась в онкоцентре имени Блохина. Как рассказывают близкие, у певицы не было вредных привычек, она не пила спиртного и не курила.

К концу 2016 года певица прошла курс лечения, а в декабре легла на операционный стол. Ей стало легче и она вернулась на большую сцену. Ей удалось отработать несколько концертов, но рак брал свое. Онкология добралась до легких. По словам родных, 6 августа состояние артистки резко ухудшилось. Ее срочно госпитализировали.

"Это было тотальное поражение организма", – рассказали родные артистки. Свой день рождения 28 августа Людмила Рюмина встретила в реанимации в кругу семьи. До самой последней минуты певица не оставалась наедине со своим недугом. Рядом с ней все время были ее близкие.

Прощание с Людмилой Рюминой состоится 4 сентября в основанном ею фольклорном центре. Певицу похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

Автор: Алексей Минин31 августа 2017, 18:44

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