Певица Людмила Рюмина умерла от рака

Названа причина смерти народной артистки России Людмилы Рюминой. Как рассказала коллега певицы, она скончалась после продолжительной борьбы с онкологией.

Причину смерти артистки раскрыла представитель Московского культурного центра Елена Орлова. "Людмила Георгиевна скончалась сегодня ночью в больнице, у нее было онкологическое заболевание", – заявила она РЕН ТВ.

Известно, что Рюмина умерла в Боткинской больнице. Коллеги артистки также подчеркнули, что церемонию прощания они планируют провести в Фольклорном центре 4 сентября. Рюмину похоронят на Троекуровском кладбище, однако где именно, пока не решено. Департамент культуры Москвы окажет содействие в организации церемонии прощания и похорон народной артистки, сообщили в пресс-службе департамента, пишет ТАСС.

Смерть Рюминой прокомментировал народный артист СССР Иосиф Кобзон. По его словам, она была одной из последних русских певиц, радеющих за чистоту русской песни. "У нас заканчивается список русских певиц, их практически больше нет. Рюмина боролась за чистоту русской песни, всегда выходила в русских нарядах. Она росла на моих глазах. Искренне жаль", – отметил Кобзон.

Певец также вспомнил, как много раз вместе с Рюминой ездил на концерты. "Мы с ней неоднократно гастролировали и в Латинской Америке, и в Африке, и здесь неоднократно выступал с ней", – рассказал он.

Рюмина прославилась исполнением русских народных песен, была основателем и руководителем Московского государственного ансамбля "Русь". С 1999 года – художественный руководитель Московского культурного фольклорного центра. Артистка сотрудничала с Александрой Пахмутовой, Николаем Добронравовым, Робертом Рождественским и другими известными поэтами и композиторами.