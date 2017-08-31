Коллеги скорбят об умершей от рака Рюминой

Деятели культуры скорбят по поводу кончины народной артистки России Людмилы Рюминой. Так, по словам актера и поэта Михаила Ножкина, умершая от рака певица была одной из лучших исполнительниц русских песен в стране.

"Это была замечательная артистка, творческая личность. Талантливая, безусловно. Она была одна из самых лучших исполнительниц русских песен в нашей эстрадной жизни", – цитирует РЕН ТВ советского и российского актера театра и кино, поэта, музыканта Михаила Ножкина. Он отметил, что Рюмина продолжала дело Людмилы Зыкиной, заняв свою творческую нишу.

"Она заняла место Зыкиной достойно. У нее особый был почерк. Народные интонации во всем. Она умела и организовать людей. Я с ней много работал", — добавил Ножкин.

Актер подчеркнул, что кончина певицы – огромная потеря не только для ее близких, но и для всего искусства в целом и эстрады – в частности. "Талантливый человек. Царствие божие. Она не зря прожила своей творческой жизнью", – отметил он.

Спикер столичного парламента Алексей Шапошников также высказался в связи со смертью Рюминой. От имени депутатов Мосгордумы он выразил соболезнования родным, друзьям и поклонникам певицы, пишет РИАМО.

Шапошников добавил, что Рюмина внесла огромный вклад в сохранение и популяризацию народной песни. "Людмила Георгиевна на протяжении 18 лет была художественным руководителем Московского культурного фольклорного центра, многое делала для поддержки и обучения одаренных молодых талантов", – подчеркнул политик.





Ранее стало известно, что Людмила Рюмина скончалась в московской Боткинской больнице на 69-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, передает РИА ФАН. По неофициальной информации, церемония прощания с народной артисткой пройдет 4 сентября в Московском культурном фольклорном центре. Похороны могут состояться на Троекуровском кладбище, пишет "Газета.ru".