Певица Людмила Рюмина скончалась в Москве

Народная артистка России Людмила Рюмина умерла в Боткинской больнице в Москве. Ей было 68 лет. Долгие годы певица боролась с тяжелым заболеванием, передает RT.

Людмила Рюмина исполняла русские народные песни, основала Московский государственный ансамбль "Русы". С 1999 года также возглавляла Московский культурный фольклорный центр. 28 августа певице исполнилось 68 лет.