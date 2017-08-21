Умерла известная советская актриса

Известная советская актриса и писатель Зоя Степанова 21 августа ушла из жизни в возрасте 89 лет, говорится в сообщении на официальном сайте Союза кинематографистов России. О причинах ее смерти не сообщается. Прощание с актрисой состоится в церкви Архангела Михаила на улице Еланского в Москве в 11 часов, передает Eg.Ru.

Зоя Степанов более сорока лет проработала в штате театра-студии "Киноактер". Советскому зрителю она запомнилась по ролям в таких лентах, как "Айна", "Дни испытаний", "Посеяли девушки лен", "Трое вышли из леса", "Каждый вечер в одиннадцать" и "Без права на ошибку". Театральные зрителю полюбили актрису за блестящие роли во многих постановках. Кроме того, Зоя Степанова заявила о себе, как о талантливом писателе. В 2005 году вышел ее первый сборник рассказов и избранных стихов "Курьезные истории или сон в руку". Уже в 2008 году вышло переиздание.

