Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой

Родные актрисы сомневаются, что ее убил рак. И высказывают другие версии

Сразу после смерти Веры Глаголевой стали говорить, что ее съел рак желудка. Но родные актрисы усомнились в этом диагнозе. Дело в том, что Глаголева приехала с супругом и дочерью в клинику в Баден-Баден для консультации, вошла в лечебное заведение на своих ногах, что не свойственно смертельно больным людям.

Буквально за несколько часов до смерти, как пишет "МК", она разговаривала с друзьями – и ничего не предвещало беды. А еще в июле она лихо отплясывала на свадьбе у дочери была полна творческих планов, собиралась посетить несколько кинофестивалей за границей, планировала написать новый сценарий сказки. Вскоре она должна была закончить съемки своего фильма и поэтому работала по 12 часов. Разве типично это все для онкобольного человека?

Поэтому в окружении Веры выдвинули новую версию ее скоропостижного ухода – внезапная смерть могла стать результатом общего истощения организма и перегрузок на работе. Вот и супруг артистки Кирилл Шубский заявил журналистам, что медики должны установить, от чего именно умерла его любимая жена.

Интересно, что подруга актрисы Елена Валюшкина придерживается исходной версии. "Когда женщину предают, и не один раз, а дважды – любимые мужчины, а она встает и продолжает жить, творить, поднимать детей, не показывать вида, побеждать, восхищать, снимать кино. А эта мерзкая боль гложет изнутри, разрывает, не дает спать, не проходит со временем. Так начинается рак. Вот такие у меня мысли", – написала она на своей странице в соцсетях.



