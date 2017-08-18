Сенсационная версия внезапной смерти Глаголевой

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Родные актрисы сомневаются, что ее убил рак. И высказывают другие версии
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Сразу после смерти Веры Глаголевой стали говорить, что ее съел рак желудка. Но родные актрисы усомнились в этом диагнозе. Дело в том, что Глаголева приехала с супругом и дочерью в клинику в Баден-Баден для консультации, вошла в лечебное заведение на своих ногах, что не свойственно смертельно больным людям. 

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Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

Буквально за несколько часов до смерти, как пишет "МК", она разговаривала с друзьями – и ничего не предвещало беды. А еще в июле она лихо отплясывала на свадьбе у дочери была полна творческих планов, собиралась посетить несколько кинофестивалей за границей, планировала написать новый сценарий сказки. Вскоре она должна была закончить съемки своего фильма и поэтому работала по 12 часов. Разве типично это все для онкобольного человека? 

Поэтому в окружении Веры выдвинули новую версию ее скоропостижного ухода –  внезапная смерть могла стать результатом общего истощения организма и перегрузок на работе. Вот и супруг артистки Кирилл Шубский заявил журналистам, что медики должны установить, от чего именно умерла его любимая жена.

Интересно, что подруга актрисы Елена Валюшкина придерживается исходной версии. "Когда женщину предают, и не один раз, а дважды – любимые мужчины, а она встает и продолжает жить, творить, поднимать детей, не показывать вида, побеждать, восхищать, снимать кино. А эта мерзкая боль гложет изнутри, разрывает, не дает спать, не проходит со временем. Так начинается рак. Вот такие у меня мысли", – написала она на своей странице в соцсетях.

 

Автор: Иван Губкин18 августа 2017, 20:20
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