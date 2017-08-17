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Известный режиссер: Глаголева меня предупреждала

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Съемки "Москвы влюбленной", где должна была сниматься Вера Глаголева, пришлось отложить. По словам режиссера фильма Константина Фама, актриса предупреждала его, что, возможно, не сможет работать.
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"Вера Витальевна говорила, что в этом году сниматься вряд ли сможет и советовала найти замену. Съемки в любом случае отложены на следующий год", – цитирует Константина Фама РИА Новости. 

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О смерти российской актрисы театра и кино Веры Глаголевой стало известно 16 августа. Она посетила клинику Шварцвальд-Бар при Университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена, а через несколько часов скончалась.

Уход 61-летней артистки из жизни шокировал ее коллег и друзей. Несмотря на онкологическое заболевание, Глаголева вела активный образ жизни – работала, посещала кинофестивали, а на свадьбе дочери веселилась и танцевала наравне с молодыми. 

Тело Веры Глаголевой транспортируют в Москву. Прощание состоится в 11:00 мск 19 августа в Центральном доме кино.  

Автор: Рудольф Великолепный17 августа 2017, 11:41
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