Веру Глаголеву съел рак желудка

Названа возможная причина смерти Веры Глаголевой. Актриса скончалась после продолжительной борьбы с раком желудка.

Бизнесмен Кирилл Шубский признался, что его супруга Вера Глаголева умерла после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Стали известны и другие детали ухода из жизни всенародно любимой артистки.

Вера Витальевна посетила клинику Шварцвальд-Бар при Университете Фрайбурга в пригороде Баден-Бадена, а через несколько часов скончалась. Учреждение специализируется на лечении внутренних органов.

Вероятно, здесь Глаголева и начала борьбу с раком. Средняя стоимость диагностики и первичного лечения в Шварцвальд-Бар доходит до 50 тысяч евро в зависимости от стадии заболевания, сообщает "Московский комсомолец".

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Авг 16 2017 в 6:25 PDT

Родственники артистки занимаются подготовкой необходимых документов для транспортировки ее тела в Россию. Шубский выразил надежду, что это можно будет сделать 17 или 18 августа. Однако, если человек умирает за границей, его близкие зачастую сталкиваются с рядом трудностей.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Ноя 15 2016 в 12:53 PST

"Даже для перевозки тела из России необходимо иметь большое количество документов перед отправкой через границу. А в такой бюрократичной стране, как Германия, и подавно", – отметил сотрудник одного из московских похоронных бюро.

По его словам, сначала нужно провести вскрытие, чтобы врачи подтвердили смерть из-за заболевания. Затем это заключение должны подписать в правоохранительных органах.

Есть два варианта перевозки тела на родину – самолет или автомобиль. Близкие усопших обычно выбирают второй из-за меньшей стоимости: цена варьируется от двух с половиной до четырех тысяч евро. Самолет обойдется по меньшей мере в шесть тысяч евро. К этому следует добавить услуги сотрудника, его командировочные и билеты, напомнили эксперты.

Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) Ноя 16 2016 в 7:46 PST

Для транспортировки тело помещают в цинковый контейнер – евромодуль, обрабатывают формалином и обкладывают прокладками, пропитанными этим раствором. "Такие меры безопасности гарантируют сохранность на протяжении нескольких дней", – заверил источник.

Напомним, что российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни 16 августа. По словам инсайдера, причиной ее смерти стало онкологическое заболевание. Прощание состоится в 11:00 мск 19 августа в Центральном доме кино.