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Как Вера Глаголева скрывала страшную болезнь

Вера Глаголева. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Смерть Веры Глаголевой стала беспощадным ударом не только для семьи и друзей актрисы, но и для поклонников. Звезда российского кинематографа тщательно скрывала онкологическое заболевание.
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В начале весны текущего года в СМИ появилась первая информация о том, что у Глаголевой диагностировано страшное заболевание. Известные медиа и сообщества в социальных сетях забили тревогу: звезда смертельно больна. Писали про реанимацию, про регулярные переливания крови, про экстренную госпитализацию, но сама Вера хранила молчание, а близкие в категоричной форме отрицали наличие проблем со здоровьем.

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Вера Витальевна Глаголева

Вера Витальевна Глаголева актриса, режиссёр, сценарист и кинопродюсер

Dni.Ru тоже пытались добиться истины, но Глаголева лишь отмахивалась: "Ничего вообще по этому поводу не знаю. Я, к счастью, отлично себя чувствую", – отвечала артистка.

В недавнем интервью журналистам актриса весьма жестко высказалась о том, что слухи эти – не более, чем желание СМИ повысить рейтинги. "То, что я снимаю кино, почему-то (до сегодняшнего дня) никогда никого не волновало и не волнует. Только какую-то выдуманную сенсацию ухватить! Противно!", – возмущалась Глаголева.

Правда, Вера Витальевна не отрицала, что обращалась в клинику, но лишь для того, чтобы набраться сил после съемок, которые длятся порой по 14 часов: "Я была на съемках в городе Алексин Тульской области и в свой выходной на один день приехала в Москву сделать капельницы, чтобы восстановить силы. Мы снимали кино, художественный фильм. И уложиться должны были в две недели! А главное сообщают: "Находилась в реанимации, и врачи отпустили ее домой". Я сразу поехала на съемки, и 4 числа я уже была на площадке, где отработала 1,5 недели! Ну что это?", – цитирует актрису сайт "Комсомольская правда".

В эти аргументы невозможно было не поверить. Ведь месяц назад на свадьбе дочери Анастасии Шубской и Александра Овечкина 61-летняя Глаголева отдыхала и веселилась наравне с молодыми. Второй день празднества молодожены отметили в одном из московских ресторанов. Тамадой стал шоумен Вячеслав Манучаров. Как это полагается, гости на свадьбе танцевали до упада. Вера Глаголева в тот вечер пустилась с пляс вместе с солистами "Иванушек" Кириллом Андреевым и Кириллом Туриченко.

Видео зажигательных танцев Глаголевой на своей странице в Instagram опубликовал Манучаров, подписав "Новая солистка. Многочисленные поклонники актера одобрили танцевальные движения новоиспеченной тещи Овечкина, о чем непременно сообщили в комментариях: "Солистка огонь", "Замечательная актриса, очень нравится!", "Вера супер!".

Даже коллеги не догадывались о злополучном диагнозе актрисы. Для Максима Галкина новость о смерти Глаголевой стала потрясением. "Даже про ее болезнь никто не знал, потому что она из чувства такта не хотела никого грузить своими проблемами. К сожалению, такие тяжелые болезни отнимают у нас самых дорогих людей. Конечно же, это потеря для российского киноискусства, мы с Аллой были на всех ее последних премьерах фильмов, когда она уже выступала как режиссер", – рассказал ведущий журналистам RT.

Напомним, российская актриса Вера Глаголева скончалась в Германии на 62-м году жизни. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает "Московский комсомолец". Инсайдер сообщил, что причиной смерти Глаголевой стало онкологическое заболевание.

Автор: Василиса Моргунова16 августа 2017, 21:57
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Какой запомнилась актриса Вера Глаголева

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