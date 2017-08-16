Старшая дочь знала о скорой кончине Глаголевой

Сегодняшний выпуск программы "Пусть говорят" посвящен ушедшей из жизни Вере Глаголевой. Певица Катя Лель открыла подробности смерти подруги.

Певица со слезами на глазах вспомнила детали последней встречи с актрисой. Рассказывая о свадьбе Анастасии Шубской, Катя упомянула, что старшая дочь Анна Нахапетова выглядела озадаченно и все время плакала. "Мы встретились недавно в магазине. И мне показалось, Вера уже тогда была замкнута в себе. На мой вопрос: "Как дела?", она ответила с улыбкой: "Все хорошо". А на свадьбе Насти мы прыгали веселились как дети. Счастью Веры не было предела. Но я заметила, что за соседним столом сидела старшая дочь Аня и плакала навзрыд всю свадьбу. Я не могла понять, почему она так рыдает. Она, видимо, уже тогда все понимала и чувствовала приближение неминуемой кончины мамы", – поведала артистка.

Друга Веры Вительевны Вячеслава Манучарова известие о кончине актрисы застало в Испании. "Сейчас многие говорят о причине, как это случилось, почему. Для нас, для людей, которые дружили с Верой, это не меньший шок. Мы до 5 утра пели на свадьбе у Насти. Мысли даже не было об этой болезни. Казалось, болезнь и плохое настроение – это не про нее. Она настолько не хотела грузить нас, близких людей, что мы ни о чем не подозревали даже. Муж Веры Кирилл попросил просто молиться о ней. Давайте помолимся за новопреставленную рабу Божию Веру", – призвал актер.

Публикация от Вячеслав Манучаров (@manucharov) Авг 16 2017 в 6:52 PDT

Напомним, звезда театра и кино ушла из жизни сегодня, 16 августа, в одной из клиник Германии из-за онкологического заболевания. После того как несколько месяцев назад самочувствие Глаголевой ухудшилось, ей пришлось провести сутки в реанимации. Потом врачи отпустили ее домой. Журналисты же узнали, что актрисе регулярно переливали кровь. Некоторое время Вера оставалась под наблюдением специалистов, а потом уехала на лечение за рубеж.