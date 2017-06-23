Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути

На открытии Московского Международного кинофестиваля его председатель Никита Михалков внезапно для публики обнял почетную гостью мероприятия актрису Орнеллу Мути. Многим этот жест показался фамильярным.

Вся светская тусовка собралась 22 июня на красной дорожке Московского Международного кинофестиваля, который начал работу в театре "Россия". Из зарубежных звезд перед многочисленными представителями прессы появилась только итальянская актриса Орнелла Мути. Для выхода в свет легендарная артистка выбрала черные брюки и черную же кофту с блестками и разрезами. Завершали образ неброские ювелирные украшения и распущенные волосы.

Член жюри и организатор действа Никита Михалков не отходил от почетной гостьи. Российский режиссер и приобнял актрису, и взял за руки, и прижался губами к ее виску. И это при живой-то жене, которая красовалась перед журналистами на той же красной дорожке!

Столь открытое проявление чувств Михалкова к Мути объяснимо. Они многие годы дружат, к тому же она член жюри нынешнего года на кинофестивале. А еще Орнелла – давний друг России и чуть ли не единственная из заграничных знаменитостей, которая решилась приехать в Москву на смотр.

Впрочем, нашлось в Сети много людей, кто счел поведение Михалкова фамильярным. "Чего это Никита тискает Орнеллу??? Она разве его подружка????", "Так вцепился в бедную Орнеллу", "Михалков и Мути обнимались? Михалков с какого-то тискал бедную смущенную Орнеллу, так правильней", – высказались возмущенные пользователи Сети.

Отметим, что в остальном все было весьма серьезно. Так, церемония открытия началась с приветствия участникам и гостям ММКФ президента России Владимира Путина, которое зачитал первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков. Глава государства отметил высокий уровень фестиваля.