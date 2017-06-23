Никита Михалков прилюдно пощупал Орнеллу Мути
Вся светская тусовка собралась 22 июня на красной дорожке Московского Международного кинофестиваля, который начал работу в театре "Россия". Из зарубежных звезд перед многочисленными представителями прессы появилась только итальянская актриса Орнелла Мути. Для выхода в свет легендарная артистка выбрала черные брюки и черную же кофту с блестками и разрезами. Завершали образ неброские ювелирные украшения и распущенные волосы.
Член жюри и организатор действа Никита Михалков не отходил от почетной гостьи. Российский режиссер и приобнял актрису, и взял за руки, и прижался губами к ее виску. И это при живой-то жене, которая красовалась перед журналистами на той же красной дорожке!
Столь открытое проявление чувств Михалкова к Мути объяснимо. Они многие годы дружат, к тому же она член жюри нынешнего года на кинофестивале. А еще Орнелла – давний друг России и чуть ли не единственная из заграничных знаменитостей, которая решилась приехать в Москву на смотр.
Впрочем, нашлось в Сети много людей, кто счел поведение Михалкова фамильярным. "Чего это Никита тискает Орнеллу??? Она разве его подружка????", "Так вцепился в бедную Орнеллу", "Михалков и Мути обнимались? Михалков с какого-то тискал бедную смущенную Орнеллу, так правильней", – высказались возмущенные пользователи Сети.
Отметим, что в остальном все было весьма серьезно. Так, церемония открытия началась с приветствия участникам и гостям ММКФ президента России Владимира Путина, которое зачитал первый заместитель Председателя Государственной Думы Александр Жуков. Глава государства отметил высокий уровень фестиваля.
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