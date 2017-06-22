Иностранные звезды отказали Никите Михалкову

В Москве открывается 39-й Московский международный кинофестиваль. За несколько часов до старта на вопрос Dni.Ru ответил Президент ММКФ Никита Михалков.

"В официальной программе этого года 247 картин, Для сравнения: на прошлом фестивале их было 175. Всего отборочной комиссией было отсмотрено 1803 фильма. Ленты, которые в итоге мы решили показывать, можно посмотреть в программах Шепотинника, Плахова, Тыркина – "Русский след", "Время женщин" и других. Обращаю особое внимание зрителей на программы неизвестного кино из называемых киноокраин", – рассказал Dni.Ru Никита Михалков.

Звезд в этом году приедет мало. И этому есть объяснение. "Надувать щеки нет смысла, да и не нужно, – говорит Никита Сергеевич. – При советской власти сюда ехали иностранцы как в некую terra inkognita, люди стояли в очередях за билетами, чтобы увидеть западное кино. Потом появилась другая тенденция – чем больше иностранцев и тусовок, тем, казалось, лучше фестиваль. Сегодня нам большой урон наносят санкции. Даже мои знаменитые друзья отказываются приезжать из-за политики. Кто-то деликатно пишет в дирекцию фестиваля о невозможности приехать, кому-то я звоню лично и слышу: "Извини, старик, не могу". Но в этом есть свой плюс. Возник интерес к кино, ушел тусовочный привкус".

Режиссер также добавил, что на закрытии фестиваля специальный приз вручит мэр Москвы: "Собянин наградит призами три фильма, в которых есть тема российской столицы. Призы щедрые – 50, 30 и 20 миллионов рублей".

Справедливости ради надо заметить, что на ММКФ можно будет увидеть актеров Орнеллу Мути и Микеле Плачидо. Оба – давние друзья нашей страны.

Напомним, 39-й Московский международный кинофестиваль проходит в этом году с 22 июня по 29 июня. В конкурсную программу мероприятия вошли 13 картин режиссеров разных стран мира, в том числе, и три российских фильма.