Загадочные обстоятельства смерти солиста Linkin Park

Глава отделения судмедэкспертизы Брайан Элиас официально подтвердил смерть солиста американской группы Linkin Park Честера Беннингтона. При этом он отметил, что расследование дела о его гибели пока не завершено.

По словам Брайана Элиаса, дворецкий музыканта нашел его мертвым в 9:00 по местному времени, после чего вызвал полицию. Стражи порядка придерживаются версии самоубийства, хотя в деле смерти Честера Беннингтона до сих пор остается несколько нераскрытых деталей. Специалист подчеркнул, что официально расследование еще не завершено, передает USA Today.

Также глава отделения судмедэкспертизы рассказал, что рядом с трупом музыканта следователи нашли наполовину пустую бутылку со спиртным. В то же время он подчеркнул, что в комнате Беннингтона стражи порядка не нашли следов наркотиков или других запрещенных веществ. Посмертное вскрытие певца назначено на пятницу.

Отметим, что фанаты группы Linkin Park долгое время не верили в то, что Честер Беннингтон на самом деле погиб. Это объясняется в том числе и тем, что музыканта "похоронили" за два дня до его настоящей смерти. В социальной сети Facebook тогда появилась страница R.I.P. Chester Bennington, в которой любители рок-группы "заранее" выразили свои соболезнования в связи с кончиной солиста.

Вскоре после смерти Честера Беннингтона стало известно, что он умер за несколько часов до запланированной фотосессии коллектива. Его коллега по группе Linkin Park заехал за ним через несколько минут после того, как к дому музыканта прибыла полиция.

Между тем издание TMZ сообщает, что Честер Беннингтон сознательно повторил судьбу своего друга, солиста группы Audioslave Криса Корнелла. Журналисты издания сравнили картину смерти двух музыкантов и признали, что в них совпадает практически все – и орудие убийства, и отсутствие в обоих случаях предсмертных записок.

Напомним, что лидер группы Linkin Park Честер Беннингтон был найден мертвым у себя дома недалеко от Лос-Анджелеса 20 июля. Многие поклонники считают, что музыкант не смог пережить утрату Корнелла. Сам же певец ранее говорил, что он неоднократно думал о самоубийстве из-за того, в детстве до него домогался взрослый мужчина. От двух браков у него осталось шестеро детей, двое из которых приемные.