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Июль 21, 2017
просмотры: 123

Как жил солист Linkin Park Честер Беннингтон

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Вокалист культовой группы Linkin Park Честер Беннингтон родился 20 марта 1976 года в Финиксе в семье детектива и медсестры. С детства он увлекался музыкой. Первым инструментом Честера было пианино. В юности он был участником нескольких групп, но ни одна из них не добилась успеха. Серьезная музыкальная карьера Беннингтона началась в 1992 году в группе Grey Daze. Через четыре года он стал солистом группы Xero, которую в 2000-м переименовали в Linkin Park.

В 2003 году коллектив выпустил альбом Meteora, который стал самым успешным в истории группы. Пластинка была продана тиражом в шесть миллионов экземпляров в США и более 20 миллионов по всему миру. С тех пор группа у многих любителей рока стала ассоциироваться с песней Numb.

В мае 2017 года Linkin Park выпустил седьмой студийный альбом One More Light. 20 июля Честер Беннингтон найден мертвым. Музыканту был 41 год.

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