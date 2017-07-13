Миансарову похоронят на деньги Крутого

Стали известны дата и место похорон знаменитой советской певицы Тамары Миансаровой. С Народной артисткой России простятся 17 июля.

Муж звезды советской эстрады Марк Фельдман сообщил, что похороны пройдут в понедельник, в 12 часов дня на Троекуровском кладбище. Там же состоится прощание, по Миансаровой отслужат панихиду.

На вопрос о том, на чьи деньги будет организована траурная церемония, Марк Михайлович назвал известного российского композитора Игоря Крутого и фонд "Петр Великий". По его словам, они помогали их семье на протяжении нескольких лет. "А свои у нас какие могут быть накопления?", – цитирует вдовца сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что исполнительница знаменитых песен "Черный кот", "Пусть всегда будет солнце" и многих других скончалась 12 июля на 87 году жизни от воспаления легких в Первой градской больнице, куда ее госпитализировали 6 июля. Соболезнования уже выразили многие звезды эстрады.

Ранее стало известно, что Миансарова оказалась прикованной к постели после операции на шейке бедра. Полгода назад потребовалось повторное хирургическое вмешательство, за которым последовал длительный курс реабилитации. Близкий друг семьи Иван Цыбин рассказал, что певица долго болела, ей собирали деньги на лечение.

Тамара Миансарова родилась в 1931 году в Зиновьевске. Окончив фортепианное отделение консерватории в Москве, работала концертмейстером и консультантом по вокалу в ГИТИСе. В 1963 году она стала лауреатом престижного музыкального фестиваля в Польше, исполнив песню "Пусть всегда будет солнце".