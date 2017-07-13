Названа причина смерти Тамары Миансаровой

Стали известны причины смерти народной артистки СССР Тамары Миансаровой. Исполнительница многих шлягеров скончалась на 87-м году жизни от тяжелой формы пневмонии.

Марк Фельдман рассказал, что Тамара Миансарова скончалась поздно вечером 12 июля 2017 года в Первой градской больнице. "Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа ее госпитализировали – воспаление легких", – цитирует супруга певицы РИА Новости.

Соболезнования уже выразили многие звезды эстрады. "Не стало Тамары Миансаровой... Светлая память", – написал на своей странице в Facebook артист Ефим Шифрин, сопроводив сообщение клипом на песню "Глаза на песке".

"Мне безумно жалко Томочку... Какой она была, скажут ее песни. Жизнь у нее была какая-то ужасная, все не сложилось. Ее все время предавали, а она была чистым и потрясающим человеком. Голос сохранила до последнего", – цитирует актера Станислава Садальского РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что Миансарова оказалась прикованной к постели после операции на шейке бедра. Полгода назад потребовалось повторное хирургическое вмешательство, за которым последовал длительный курс реабилитации. Близкий друг семьи Иван Цыбин рассказал, что певица долго болела, ей собирали деньги на лечение.

Тамара Миансарова родилась в 1931 году в Зиновьевске. Окончив фортепианное отделение консерватории в Москве, работала концертмейстером и консультантом по вокалу в ГИТИСе. Была удостоена звания народной артистки России.

Популярность артистке принесли такие хиты, как "Черный кот", "Летка-енка", "Рыжик", "Давай никогда не ссориться", "Топ-топ" и "Ключик золотой". В 1963 году Миансарова стала лауреатом престижного музыкального фестиваля в Польше, исполнив песню "Пусть всегда будет солнце".