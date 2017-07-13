Горькая судьба Тамары Миансаровой

Накануне, 12 июля, умерла известная советская исполнительница Тамара Миансарова. У певицы, любимой миллионами, была горькая судьба, о которой рассказал актер Станислав Садальский.

Тамара Миансарова родилась 5 марта 1931 года. Отец оставил семью, когда ей было всего лишь шесть месяцев. Годы войны Тамара провела в Минске. Во время учебы в консерватории она вышла замуж за пианиста Эдика Миансарова. Несмотря на то, что брак вскоре распался, Тамара родила от него сына Андрея.

В 1957 году артистка окончила Московскую консерваторию. Работать ее направили в ГИТИС концертмейстером. Но вскоре Тамара решила, что эстрада ей ближе и стала успешно выступать с сольными концертными номерами, а также участвовать в различных конкурсах. Апогеем популярности певицы стал 1963 год, когда с песней "Солнечный круг" она выиграла Международный фестиваль песни в польском Сопоте. Эта песня стала ее визитной карточкой. В прессе Миансарову называли "соловей Москвы".

До 1970 года артистка успешно работала в "Москонцерте". Но потом она впала в немилость у влиятельного человека в минкультуры. Так она стала "невыездной", а выступления певицы пропали с телеэкранов и радиостанций. Тамара Григорьевна была вынуждена уйти из "Москонцерта". Она переехала в Донецк и в местной филармонии проработала 12 лет. В это время певица была замужем за Игорем Хлебниковым, администратором своего коллектива. От него у Миансаровой родилась дочь Екатерина. Однако брак долго не продлился.

В 1980-х годах Миансарова вернулась в Москву. Тогда же она встретила скрипача Марка Фельдмана. В российской столице певица с 1988 по 1996 год преподавала вокал в ГИТИСе и в доме творчества молодежи "На Таганке". Затем вышла на пенсию.

Несколько лет назад артистка попала в скандал. Все началось с безобидного сообщения Алики Смеховой, которая через соцсети попросила у людей помочь Миансаровой, являющейся до недавнего времени ее преподавателем по вокалу. Тамара сломала шейку бедра и не могла вставать с постели. Потом выяснилось, что певица живет буквально на грани нищеты. По словам мужа артистки, дети не хотят помогать, поэтому он нанял сиделку.

Когда журналисты связались с внуком Миансаровой, он представил совсем другую картину событий. Якобы это Марк Фельдман не дает видеться с женщиной. "Когда папа недавно приехал ее навестить, Марк Михайлович не открыл дверь. Он не пускает нас к ней, отключает телефон. Вот папа и перестал приезжать. В этой ситуации очень сложно что-то делать, поэтому мы отстранились", – говорил в интервью 2015 года мужчина.





По словам внука Миансаровой, Марк Фельдман намного моложе певицы, вполне крепкий и здоровый мужчина. Они познакомились на репетиции, а когда поженились, Фельдман стал представляться ее администратором. "Я был ребенком и помню, что, когда я жил у бабушки, дядя Марик на нее кричал, мог прилюдно сказать, что она старая. По-моему, это некорректно по отношению к женщине, тем более актрисе. Но у бабушки очень мягкий характер, а Марк Михайлович ее подавлял", – рассказывал внук певицы.

Что касается второго ребенка Тамары, то это дочь Екатерина, которой уже под 50 лет. Семьи у нее нет, а несколько лет назад ее сбила машина, результатом чего стали травма таза и проблемы с ногами. Работать она не может, мужа убили в драке. Поэтому родители-пенсионеры отправляли ей через сиделку продукты и обезболивающее.





Самое чудовищное в жизни Миансаровой то, что якобы ее предал и ограбил собственный сын. "Пока деньги зарабатывала, мать нужна была, а потом все. Он всю жизнь ее обманывал, – рассказывал в интервью Фельдман. – Еще до перестройки она хотела обеспечить Катю приданым – купить ей кооператив на деньги, вырученные с продажи дачи. Тогда Андрей предложил: "Мам, ну что ты будешь чужим людям продавать, давай я куплю. Она переписала дачу на Андрея, в итоге не увидела ни денег, ни дома".

Более того, по словам супруга певицы, когда она просила сына отвезти ее на кладбище, чтобы убраться на могиле матери, он потом брал с нее деньги за бензин.

О горькой судьбе артистки высказался в своем "Живом журнале" Станислав Садальский. "Сколько писал о ней, сколько просил первые каналы снять программу, взять интервью, сколько вообще о них обо всех писал, о всей этой уходящей плеяде эстрадных звезд 50-60-х – и все, как в космическую пустоту. Говорил – снимите, человеку девятый десяток, а ум светлый, голос чистейший, непрокурила, не***, несмотря на то, что всю жизнь ее затирали, зажимали, глушили, запрещали, предавали. Но порядочные люди никому не интересны… " – констатировал актер.

Тем не менее, ведущий Борис Корчевников в своей передаче "Прямой эфир" поднял вопрос о помощи Тамаре Миансаровой. По словам Садальского, врачи были на низком старте, чтобы госпитализировать певицу. Однако именно Марк Фельдман отказался от медицинской помощи.

"Нет! – сказал тогда Тамарин муж Марк, – нам нужны только деньги, чтобы платить за сиделку, теперь нужны и лекарства! Он полностью приватизировал право общения с Тамарой, сидел рядом, как цербер, никого не подпуская – и я его понимаю, несмотря на то, что прожили они с Тамарой около сорока лет и она любила его, расписаны они не были, он гражданин другой страны (Украина), на квартиру прав никаких. Если бы заботы о ней взяли на себя другие люди, он вынужден был бы уехать в Винницу", – отметил Станислав в своей публикации.

Высказался Садальский и о сыне Миансаровой. "У сына я тоже особого рвения общаться с матерью не заметил – на момент съемки программы он не видел ее больше двух лет. Мотивация убийственная: последний раз, когда ехал к ней, попал в пробку и задержался, а когда выехал, Марк ему сказал – уже не приезжай. Я тогда сказал ему – был бы я сыном, я б пинками разогнал всех и был бы сейчас рядом со своей мамой", – поведал артист.

О покойной артистке высказался и мэтр Иосиф Кобзон. "Очень быстро, выступая на "Голубых огоньках", она завоевала популярность. Тамара впервые на эстраде стала "играть" песни: мы же все были зашоренные, при галстуках, платьях и костюмах... Я помогал с лечением как мог… Очень жаль, конечно, мои соболезнования Марку", – цитируют Кобзона РИА "Новости".

Тамара Миансарова скончалась 12 июля на 87-ом году жизни в Первой Градской больнице. "Что я могу сказать? Сейчас я ничего не знаю. Не знаю, на каком свете даже нахожусь. Шестого числа ее госпитализировали – воспаление легких", – рассказал убитый горем муж Миансаровой Марк Фельдман.