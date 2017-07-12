Умерла легенда советской эстрады Тамара Миансарова

Народная артистка России Тамара Миансарова скончалась в Москве. Легенда советской эстрады, исполнившая хиты "Черный кот", "Летка-енка" и "Пусть всегда будет солнце", ушла из жизни в возрасте 86 лет.

Печальную новость сообщила в Instagram Алика Смехова. "Сегодня, 12 июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова – советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ... мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе... приношу соболезнования мужу и дочери – Марку Михайловичу и Кате, а так же всем близким и родным... Упокой Господи... Царствие Небесное... помню и скорблю", – поделилась своим горем с подписчиками актриса.

"Очень жалко Тамару, безумно жалко, – заявил репортерам близкий друг семьи Миансаровой Иван Цыбин. – Только что позвонил мне ее супруг. Часа не прошло, в одной из больниц Москвы скончалась. Она долго болела, много ей помогали в последнее время".

Как сообщает сайт РЕН-ТВ, в последние годы жизни звезда советской эстрады была прикована к постели после проведенной операции на шейке бедра. Около полугода назад было повторное хирургическое вмешательство.