Создатели "Маши и Медведя" ответили испуганной Украине

В студии "Анимаккорд" прокомментировали призывы запретить мультфильм на Украине. По словам руководителя компании, занимающейся производством анимационной картины "Маша и Медведь", это не помешает зрителям ее смотреть.

Управляющий директор студии Дмитрий Ловейко заявил, что "политики – они и есть политики, их можно только пожалеть". Кроме того, он не видит ничего страшного в запрете мультфильма на Украине.

"У нас есть украинский канал на YouTube, поэтому отрезать зрителей, которые нас любят, от контента нельзя. Ну запретят они на общедоступном телевидении – там и так с 2014 года не показываются новые серии", – цитирует Ловейко Lenta.ru. Таким образом он ответил на сообщения о том, что одесские активисты направили в Верховную раду, Госагентство по вопросам кино и Госкомитет телерадиовещания Украины письмо с требованием запретить в стране мультсериал "Маша и Медведь".

Напомним, местные патриоты считают ленту "пропагандистским инструментом навязывания детям положительного образа России". По их словам, мультфильм посылает маленьким зрителям "четкий месседж", в котором российский Медведь "безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю".

Отметим, на сегодняшний день российский мультфильм "Маша и Медведь" является одним из самых популярных телепроектов в мире. Его серии переведены более чем на 30 языков, а новые эпизоды регулярно бьют рекорды по просмотрам на портале YouTube.