Украина испугалась "Маши и медведя"

На Украине хотят запретить российский мультсериал "Маша и медведь". По мнению местных активистов, он навязывает детям положительный образ России.

Они считают, что медведь в мультфильме предстает в образе сильного героя. При этом, как известно, это животное выступает традиционно как символ страны.

По мнению одесситов, данный мультик является "пропагандистским инструментом России", сообщает "Вести. Украина". По словам активистов, он посылает маленьким зрителям "четкий месседж", в котором российский медведь "безнаказанно захватывает чужое имущество, дом, землю".

Кроме того, отмечается, что мультфильм навязывает детям положительный образ России, что, по мнению активистов, "является крайне опасным для безопасности Украины". Одесситы направили обращения с просьбой запретить трансляции мультсериала в профильный комитет Верховной рады, а также в Госагентство по вопросам кино и в Комитет теле– и радиовещания.

Напомним, в мае 2017 года в Эстонии заподозрили, что "Маша и медведь" является частью гибридной войны. По мнению экспертов стран Балтики, медведь в мультфильме символизирует Россию.

Российский мультфильм "Маша и Медведь" на сегодняшний день является одним из самых популярных телепроектов в мире. Его серии переведены более чем на 30 языков, а новые эпизоды регулярно бьют рекорды просмотров на портале YouTube.