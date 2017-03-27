Как добрый мультфильм "Маша и медведь" превратили в угрозу

Совсем недавно одна из серий детского мультипликационного сериала "Маша и медведь" произвела фурор на YouTube, набрав два миллиарда просмотров. Однако с ростом популярности ленты во всем мире увеличивается и количество его недоброжелателей.

Простой и понятный сюжет мультфильма, а также неповторимое очарование главных героев сделали его мировым хитом. Так, два сезона сериала были успешно проданы в 120 стран.

Лента вписалась не только в западную культуру, но и в мусульманскую. Голова Маши всегда скрыта под платочком, а ее невинные капризы никак не противоречат восточным представлениям о поведении женщины, пишет "Иносми".

Однако недавно российские психологи пришли к выводу, что добрый сериал намного опаснее для психики ребенка, чем американские анимационные фильмы с их бесчисленными сценами насилия, а также различными гомосексуальными и расистскими подтекстами. По мнению специалистов, главная героиня Маша – подает плохой пример маленьким зрителям из-за своего шкодливого, противного характера и избалованности.

Как отмечает издание, возможно, сторонники этого исследования намерено стремятся к тому, чтобы еще больше поляризовать международные отношения. Ведь на данный момент, этот сериал – единственное, что объединяет непростые отношения стран мира.

Тем временем автор мультфильма Олег Кузовков подчеркивает, что секрет успеха его творения в том, что это история о чистых, позитивных отношениях между ребенком (Машей) и его взрослым защитником (медведем). Именно такими должны быть отношения детей и родителей от природы.