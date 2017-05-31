Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны

В Эстонии заподозрили, что культовый российский мультфильм "Маша и Медведь" является частью гибридной войны. По мнению экспертов стран Балтики, медведь в мультфильме символизирует Россию.

"В Эстонии медведь символизирует Россию. Это факт", – заявил преподаватель Таллинского университета Приит Хыбемяги. Как рассказал профессор в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat, его дети очень любят популярный российский мультфильм. "Я сам смотрел "Машу и Медведя" не одну сотню раз", – рассказал он.

При этом после первого же просмотра Прииту пришла мысль о том, что мультфильм демонстрирует военные действия, а вернее – использование российскими войсками "мягкой силы". Он убежден, что мультфильм был снят с единственной целью – донести до мира своеобразное послание, в котором жестокий образ России (Медведя) заменяется мягким и добрым.

"Послание России принимается без фильтров. Россия – чудесная страна, где живут Маша и Медведь", – уточняет Хыбемяги.

Но это еще не все. Преподаватель Таллинского университета считает, что подобным посланием Россия не просто "смягчает" свой образ, а... пытается расшатать устои его страны. "Навязывание детям положительного образа России опасно для безопасности Эстонии", – сказал он.

Речь идет о 12-й серии мультфильма. По сюжету Маша охраняет огород Медведя. Однако за забором все время копошится Заяц, который хочет пробраться на чужой участок и украсть морковку.

Эстонский интернет-проект Propastor считает, что в данном случае образ Зайца ассоциируется у зрителя с Европой. Пытаясь прогнать наглого зверька с огорода Медведя, Маша устраивает настоящий кавардак. "Мой собственный опыт подсказывает, что речь идет о манипуляции, пропаганде, промывании мозгов. Всему этому просто придали красивую форму", – рассуждает Приит Хыбемяги.

Российский мультфильм "Маша и Медведь" на сегодняшний день является одним из самых популярных телепроектов в мире. Его серии переведены более чем на 30 языков, а новые эпизоды регулярно бьют рекорды просмотров на портале YouTube.