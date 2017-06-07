Сериал "Мажор" с Прилучным продлили

В скором времени на телеэкраны выйдет третий сезон популярного российского сериала "Мажор". Исполнитель главной роли Павел Прилучный рассказал о съемках новой части многосерийного фильма.

По словам актера, новые серии "Мажора" начнут снимать в августе, в Санкт-Петербурге. Однако содержание третьего сезона создатели ленты держат в тайне.

По признанию Прилучного, он сам пока знает лишь канву сюжета. Также известно, что новая часть будет длиннее предыдущих. Зрители увидят не 12 серий как раньше, а 16.

"Скорее всего, это будет финальный сезон. Четвертый уже вряд ли появится. Или это будет совершенно другая история, не "Мажор". Высасывать из проекта что-то большее не стоит, как мне кажется. Хотя... Точно знают только продюсеры", – отметил исполнитель главной роли.

Актер подчеркнул, что даже не сомневался в успешности "Мажора". "Я никогда не сомневаюсь, если иду в какой-то проект. Любую историю можно сделать хитом. Главное, чтобы у всех групп и цехов на съемках было желание победить – себя, лень, постоянные проколы. Здесь продюсеру Александру Цекало удалось настроить всех на правильный лад", – цитирует его сайт "Комсомольская правда".

Напомним, премьера сериала "Мажор" состоялась на Первом канале в 2014 году. Первые два сезона пользовались бешеной популярностью у зрителей – сюжет "зацепил" людей совершенно разных возрастов. Главный герой картины – классический представитель золотой молодежи Игорь Соколовский, который под влиянием сложных жизненных обстоятельств вынужден повзрослеть.